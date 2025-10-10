En
ستاره بارسلونا دوباره مصدوم شد

دنی اولمو، هافبک اسپانیایی بارسلونا، بار دیگر دچار مصدومیت شد و دیدار حساس تیم ملی اسپانیا برابر گرجستان در چارچوب مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.
ستاره بارسلونا دوباره مصدوم شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، دنی اولمو در تمرینات روز جمعه تیم ملی اسپانیا در مرکز ورزشی «لاس روزاس» از ناحیه ساق پای چپ احساس ناراحتی کرد و نتوانست تمرین را به پایان برساند. این آسیب‌دیدگی احتمالاً پارگی جزئی عضله باشد و به همین دلیل حضور او در دیدار روز شنبه برابر گرجستان منتفی است.

لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، در نشست خبری پیش از بازی تأیید کرد که اولمو تمام هفته را به دلیل دردهای مختلف نتوانسته بود تمرین کند و تنها ۱۵ دقیقه پس از آغاز تمرین روز جمعه، مجدداً از ناحیه ساق دچار ناراحتی شد. او گفت:«دنی شرایط خوبی ندارد. باید منتظر نتایج آزمایش‌ها باشیم تا مشخص شود دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اما بعید است در دیدار مقابل گرجستان همراه ما باشد.»

با توجه به وضعیت فعلی، قرار است اولمو برای ادامه روند درمان به بارسلونا بازگردد.

منابع نزدیک به تیم ملی گزارش داده‌اند که دلافوئنته احتمالاً برای جبران غیبت او، یک بازیکن جدید را به اردوی لاروخا فرا بخواند.

این اتفاق برای بارسلونا نیز خبر خوشایندی نیست؛ چون هانسی فلیک، سرمربی آبی‌اناری‌ها، در حال حاضر سه هافبک بازی‌ساز خود -گاوی، فرمین لوپز و اکنون دنی اولمو- را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

دنی اولمو در فصل گذشته نیز چندین بار به دلیل آسیب‌دیدگی از میادین دور ماند و حتی مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را برای شناسایی علت تکرار این مصدومیت‌ها انجام داد تا راهی برای پیشگیری پیدا کند. او تا پیش از این مقطع از فصل جاری بدون مصدومیت در ترکیب بارسا حضور داشت، اما تمرینات اخیر تیم ملی در لاس روزاس دوباره زنگ خطر برای سلامت این بازیکن را به صدا درآورد.

 

 

بارسلونا مصدومیت تیم ملی اسپانیا دنی اولمو
