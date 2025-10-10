En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بودجه یک تریلیون دلاری پنتاگون از سنا گذشت

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی کمیته نیرو‌های مسلح سنا، این لایحه برنامه کمک امنیتی به اوکراین (USAI) را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده و میزان بودجه آن را به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۵۳
| |
3 بازدید
بودجه یک تریلیون دلاری پنتاگون از سنا گذشت

سناتورهای آمریکایی بودجه جنگی این کشور به مبلغ حدود یک تریلیون دلار را با اکثریت آراء مورد تصویب قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ سنای آمریکا، به‌عنوان مجلس بالا دستی کنگره، بودجه نظامی این کشور برای سال مالی ۲۰۲۶ (که از اول اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده) را به مبلغ ۹۲۵ میلیارد دلار تصویب کرد که شامل ۵۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین است.

این لایحه با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف تصویب شد؛ در حالی که برای تصویب آن حداقل ۶۰ رأی لازم بود.

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی کمیته نیروهای مسلح سنا، این لایحه برنامه کمک امنیتی به اوکراین (USAI) را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده و میزان بودجه آن را به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش می‌دهد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بودجه جنگی سنا بودجه اوکراین بودجه نظامی بودجه نظامی آمریکا خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صرفه جویی در توزیع منابع عمومی را از پنج هزار میلیارد تومان «فرهنگ» آغاز کنید
تصویب‌بودجه‌نظامی‌در‌«کنست»برای‌مقابله‌با‌پیامد‌های‌مذاکرات
پایین بودن بودجه نظامی آلمان باعث تضعیف ناتو می‌شود
سنای آمریکا لایحه بودجه نظامی ۷۵۰ میلیارد دلاری را تصویب کرد
ترامپ لایحه بودجه نظامی آمریکا را وتو کرد
چین بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهد
افزایش چشمگیر هزینه نظامی در بودجه پیشنهادی ترامپ
بودجه نظامی ۸۵۸ میلیارد دلاری آمریکا تصویب شد
ارائه یک طرح ضدایرانی جدید در سنای آمریکا
هزینه سنگین جنگ روی دست کابینه نتانیاهو
افزایش ۴۸۰ میلیاردی هزینه نظامی اروپا
طرح جدید سنا برای اصلاح برنامه جاسوسی‌ها
بررسی مذاکرات ایران و 1+5 در سنا
درخواست ترامپ برای افزایش بودجه نظامی
تلاش سنا برای احیای بسته تحریمی علیه ایران
احتمال رای مثبت سنا به تمدید تحریم‌های ایران
داعش و لايه پنهان قدرت نرم آمريكا
درخواست انگلیس برای تعدیل گزارش شکنجه !
انتقاد «فرید زکریا» از تصمیم ترامپ برای افزایش بودجه نظامی آمریکا
افزایش سقف بودجه نظامی آمریکا به ۷۱۶ میلیارد دلار
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005atJ
tabnak.ir/005atJ