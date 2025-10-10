بودجه یک تریلیون دلاری پنتاگون از سنا گذشت

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی کمیته نیرو‌های مسلح سنا، این لایحه برنامه کمک امنیتی به اوکراین (USAI) را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده و میزان بودجه آن را به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش می‌دهد.

سناتورهای آمریکایی بودجه جنگی این کشور به مبلغ حدود یک تریلیون دلار را با اکثریت آراء مورد تصویب قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ سنای آمریکا، به‌عنوان مجلس بالا دستی کنگره، بودجه نظامی این کشور برای سال مالی ۲۰۲۶ (که از اول اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده) را به مبلغ ۹۲۵ میلیارد دلار تصویب کرد که شامل ۵۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین است.

این لایحه با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف تصویب شد؛ در حالی که برای تصویب آن حداقل ۶۰ رأی لازم بود.

