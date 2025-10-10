تیم ملی واترپلو ایران فینالیست آسیا شد

تیم ملی واترپلو ایران در مرحله نیمه نهایی یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا، ژاپن را با نتیجه 19 بر 18 شکست داد تا فینالیست شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ایران پس از غلبه بر چین در اولین بازی مرحله گروهی، هنگ‌کنگ و ازبکستان را هم از پیش‌رو برداشت و در مرحله یک چهارم مقابل تایلند، به برتری رسید.

تیم ملی ایران پیش از این در مسابقات واترپلو قهرمانی آسیا در سال‌های 1984 و 1995 به عنوان سومی دست یافته و در مسابقات 2023 آسیا عنوان نایب قهرمانی را به ارمغان آورده بود.

ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی 1974 تهران و مقام سوم بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا را در کارنامه دارد.