«حنظله» سیستم سوخت اسرائیل را فلج کرد!

گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری اعلام کرد که سیستم سوخت رژیم صهیونی را هک کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۴۸
186 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری، در این پیام آمده است:این یک هشدار نیست بلکه اثبات آسیب‌پذیری شماست.شما برای مدت طولانی به دژهای دیجیتال و حس کاذب امنیت خود تکیه کرده‌اید، با این باور که اسرار شما پشت فایروال‌ها و کدهای رمزنگاری شده در امان است.

امروز، این توهم به پایان می‌رسد و ما، هکرهای حنظله، به هسته اصلی دِلِک ستون فقرات تأمین سوخت رژیم صهیونی نفوذ کرده‌ایم. ما همه چیز را خارج کرده‌ایم:پایگاه داده کامل همه اطلاعات مشتریان، قراردادهای محرمانه نظامی که فکر می‌کردید غیرقابل دسترس هستند.

فهرست مأموران مخفی شما، هر تراکنش، هر ورودی کارت هوشمند؛ چیزی باقی نمانده است.اطلاعات شخصی ۶۵۰ هزار مشتری دلک نام‌ها، شماره تلفن‌ها، ایمیل‌ها و شناسه‌های منحصر به فرد به صورت عمومی منتشر خواهد شد.اکنون هر کسی می‌تواند هویت مشتریان شما را جعل کند.

حمله هکری حمله سایبری هک کردن رژیم صهیونیستی سیستم سوخت رسانی خبر فوری گروه حنظله
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
