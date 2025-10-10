«حنظله» سیستم سوخت اسرائیل را فلج کرد!

گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری اعلام کرد که سیستم سوخت رژیم صهیونی را هک کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری، در این پیام آمده است:این یک هشدار نیست بلکه اثبات آسیبپذیری شماست.شما برای مدت طولانی به دژهای دیجیتال و حس کاذب امنیت خود تکیه کردهاید، با این باور که اسرار شما پشت فایروالها و کدهای رمزنگاری شده در امان است.
امروز، این توهم به پایان میرسد و ما، هکرهای حنظله، به هسته اصلی دِلِک ستون فقرات تأمین سوخت رژیم صهیونی نفوذ کردهایم. ما همه چیز را خارج کردهایم:پایگاه داده کامل همه اطلاعات مشتریان، قراردادهای محرمانه نظامی که فکر میکردید غیرقابل دسترس هستند.
فهرست مأموران مخفی شما، هر تراکنش، هر ورودی کارت هوشمند؛ چیزی باقی نمانده است.اطلاعات شخصی ۶۵۰ هزار مشتری دلک نامها، شماره تلفنها، ایمیلها و شناسههای منحصر به فرد به صورت عمومی منتشر خواهد شد.اکنون هر کسی میتواند هویت مشتریان شما را جعل کند.