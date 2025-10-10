لیگ والیبال ایران به بهانه بخش‌نامه‌ی فدراسیون جهانی که جدید نیست، به تعویق افتاده که حالا جبار قوچان‌نژاد و در ادامه روابط عمومی و روابط بین‌الملل باید پاسخگوی این بی‌برنامگی باشند.

فرزاد کفیلی - یا جبار قوچان‌نژاد که به حفظ سمت در مشهد و به «مدیر پروازی» سازمان لیگ شهره است، موضوعات را نمی‌دانست، یا روابط عمومی و امور بین‌الملل به ریاست احمدی‌نیا که مستقیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فدراسیون جهانی را دریافت می‌کند، این موضوع را به سازمان لیگ اعلام نکرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سفر‌های استانی و خارجی رئیس فدراسیون پایانی ندارد؛ از یزد به گلستان می‌رود یا همراه نایب‌رئیسش هزاران کیلومتر دورتر به فیلیپین پرواز می‌کند. نایب‌رئیس در راه برگشت راهی اروپا می‌شود و خودش زمانی که می‌خواهد دوباره به فیلیپین بازگردد، تیم ملی از مسابقات حذف می‌شود. در میانه‌ی این سفر‌های پرتعداد و بی‌سرانجام، اما دیروز لیگ والیبال برای حدود دو ماه به تعویق افتاد و عنوان شد فدراسیون جهانی اعلام کرده آغاز لیگ کشور‌ها باید ۲۰ روز از پایان مسابقات قهرمانی جهان فاصله داشته باشد.

شهداب یزد، طبیعت، مهرگان نور یا حتی چادرملو اردکان میلیارد‌ها تومان صرف آماده‌سازی تیم‌شان کرده و در تورنمنت خارجی شرکت کردند و حتی طبیعت و مهرگان در جلسه اعلام کردند هتل و پرواز رزرو کرده‌اند و باطل کردن آنها شامل جریمه می‌شود. اما در عوض، یک‌شبه با یک جلسه‌ی آنلاین که در آن جبار قوچان‌نژاد، رئیس سازمان لیگ، می‌گوید «تقصیر فدراسیون نبود، تقصیر من بود»، لیگ را دو ماه به تعویق می‌اندازد. فدراسیونی که قوچان‌نژادی را که همین حالا نامزد ریاست هیأت والیبال خراسان رضوی است، رئیس سازمان لیگ کرده، از دستورالعمل فدراسیون جهانی که ماه‌ها قبل منتشر شده خبر نداشت؟ یا زمان برگزاری مسابقات کشور‌های اسلامی و عطش سازمان ورزش ایران برای کسب مدال در این مسابقات را نمی‌دانست؟

موضوع خیلی پیچیده نیست. یا جبار قوچان‌نژاد که به حفظ سمت در مشهد و به «مدیر پروازی» سازمان لیگ شهره است، موضوعات بالا را نمی‌دانست، یا روابط عمومی و امور بین‌الملل به ریاست احمدی‌نیا که مستقیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فدراسیون جهانی را دریافت می‌کند، این موضوع را به سازمان لیگ اعلام نکرده است.

در متن خبری به زبان انگلیسی روی سایت فدراسیون والیبال پورتوریکو -کشوری در آمریکای جنوبی با رنک ۲۲ جهان، پایین‌تر از ایران- که در تاریخ ۱۶ خرداد منتشر شده، این فدراسیون اعلام کرده بر اساس قوانین فدراسیون جهانی، لیگش را ۲۰ اکتبر شروع می‌کند. اما فدراسیون ایران چند روز مانده به آغاز لیگ تازه یادش افتاده قوانین فدراسیون جهانی را مطالعه کند و به تیم‌های آماده‌ی لیگ ضرر میلیاردی بزند؛ تفاوت بزرگی بین بانیان مصادره‌ی ساختمان وزارت نفت به نفع پرونده‌ی کرسنت در لندن و یا ضرری که فدراسیون والیبال به باشگاه‌ها می‌زند نمی‌توان یافت. هر دو به ایران‌مان ضربه می‌زنند و به‌جای آن‌که کسی پیدا شود بپرسد چطور هیچ اطلاعی از قوانین نداشتید و مقصر ماجرا کیست، روابط عمومی پرتلاش فدراسیون برای تغییر افکار عمومی وارد عمل می‌شود.

قوچان‌نژاد در ویدئویی که روابط عمومی فدراسیون والیبال منتشر کرده، می‌گوید: «بر اساس بخش‌نامه‌ی جدیدی که از سوی فدراسیون جهانی ارسال شده بود، حتماً باید سه هفته برای بازیکنان استراحت لحاظ شود (بعد از پایان رقابت‌های قهرمانی جهان). ما هم باید از ۲۰ اکتبر یا ۲۸ مهر مسابقات را شروع می‌کردیم و بعد هم دیدیم برای مسابقات کشور‌های اسلامی باید چند هفته مسابقات را تعطیل کنیم، به همین خاطر تصمیم گرفتیم لیگ را ۲۸ آبان شروع کنیم.» قوچان‌نژاد و روابط عمومی فدراسیون طوری صحبت می‌کنند که گویی فدراسیون ایران هیچ اطلاعی از این دو امر مهم نداشته و حالا به تعویق انداختن لیگ، صحیح‌ترین کار و روش اصلاح امور است.

بخش‌نامه‌ی فدراسیون جهانی جدید نیست. قوچان‌نژاد و در ادامه روابط عمومی و روابط بین‌الملل باید پاسخگوی این بی‌برنامگی باشند. شاید، اما همین حالا میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، به‌جای رسیدگی به اموری با چنین سطح از اهمیت، در سفر دیگری باشد؛ با دوربین‌هایی پر تعدادی که از سوی روابط عمومی -که حدود ۲۰ کارمند دارد- آفیش شده‌اند تا جای خدمت به والیبال از تقوی در پوزیشن‌های مختلف فیلم‌برداری کنند و در فضای مجازی نشر دهند.

یا حتی شاید تقوی همچون قبل با چند والیبالیست سابق در سالن آزادی والیبال بازی می‌کند، یا همچون این هفته همراه بازیکنان مشغول صرف صبحانه در فرمانداری گلستان است. به‌هرحال او با تعداد سفر‌های استانی و پست دادن به رؤسای هیئت‌ها -همین هفته رئیس هیئت زنجان، رئیس امور استان‌های فدراسیون شد- از حالا به دنبال انتخابات بعدی‌ست و بی‌چاره تیم‌های باشگاهی و والیبال که چند روز مانده به آغاز لیگ، برنامه‌ی مهم‌ترین رویداد ملی والیبال را به‌راحتی دو ماه عقب می‌اندازند.