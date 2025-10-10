En
زنگ خطر: آنفلوآنزای پرندگان در ایران

سازمان جهانی بهداشت حیوانات از شیوع آنفلوآنزای پرندگان H۵N۱ در طیور ایران خبر داد.
زنگ خطر: آنفلوآنزای پرندگان در ایران

 ایران شیوع ویروس آنفلوآنزای پرندگان H۵N۱ بسیار مسری را در میان طیور در شمال کشور گزارش داده است.  ویروسی از خانواده آنفلوانزاهای نوع A که به طور عمده پرندگان را مبتلا می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این خبر روز سه‌شنبه، ۸ اکتبر ۲۰۲۵، توسط سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) و به نقل از گزارش مقامات ایرانی اعلام شد.

بر اساس اعلام WOAH، این شیوع منجر به تلف شدن ۱۰ پرنده از یک گله ۹۰ تایی شده است و تمامی پرندگان باقیمانده به منظور جلوگیری از گسترش بیماری، معدوم (کشتار) شده‌اند.

آنفلوآنزای پرندگان یا آنفلوآنزای مرغی به گروهی از ویروس‌های آنفلوآنزای نوع A گفته می‌شود که عمدتا پرندگان را مبتلا می‌کنند.

گونه‌ای که بیشترین نگرانی جهانی را ایجاد کرده، «اچ-۵-ان-۱» نام دارد که به گفته کارشناسان «بسیار بیماری‌زا» است.

اصطلاح «بسیار بیماری‌زا» در توصیف این ویروس بیانگر شدت بالای بیماری‌زایی و تلفات ناشی از آن در جمعیت ماکیان است و دلالتی بر افزایش میزان مرگ‌ومیر یا شدت بیماری در انسان‌ها ندارد.

گسترش جهانی آنفلوآنزای پرندگان، نگرانی‌هایی را در دولت‌ها و صنعت طیور ایجاد کرده است؛ چرا که این بیماری در سال‌های اخیر باعث آسیب شدید به گله‌ها در سراسر جهان، مختل شدن زنجیره تأمین، افزایش قیمت مواد غذایی و بالا بردن خطر انتقال به انسان شده است.

 

