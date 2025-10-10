رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: بحران آب اصفهان یک مساله بین‌استانی و بین چندین حوضه آبریز است و اگر روند کنونی ادامه یابد، در سه ماه آینده چندین استان و شهر با مشکل جدی در تأمین آب شرب مواجه خواهند شد.



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عصر پنجشنبه در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده رود در اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر این که حل بحران آب اصفهان نه‌ تنها یک مساله استانی بلکه معضلی ملی است، افزود: اگر روند کنونی ادامه یابد، در سه ماه آینده چندین استان و شهر با مشکل جدی در تأمین آب شرب مواجه خواهند شد و حل این چالش نیازمند عزم ملی و همکاری های بین‌استانی است.



وی ادامه داد: اصفهان زودتر از سایر مناطق کشور خطر کمبود آب را احساس کرد اما متأسفانه تلاش‌های ما برای تأمین نیازهای اولیه استان گاهی به سوءتفاهم و متهم شدن به زیاده‌طلبی منجر شد و این در حالی است که برخی استان‌ها پس از تخلیه کامل منابع آبی و بسیج شدن امکانات کشور برایشان، با هیچ سؤالی مواجه نشدند.



انتقاد از موانع عمدی و عملکرد گذشته



نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد مدیران گذشته، گفت: بعضی از موانع محیط‌زیستی که اجرای پروژه‌های حیاتی را مختل کرده است، غیرواقعی هستند و به نظر می‌رسد، برخی عمدی مانع‌تراشی می‌کنند.



نقدعلی خاطرنشان کرد: مردم استان اصفهان از سازمان محیط‌زیست انتظار دارند به جای تمرکز بر مسائل غیرمرتبط، برای حل بحران آب شرب که حیات مردم را تهدید می‌کند، اقدام کند.



رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به تشکیل "قرارگاه آب" در استانداری اصفهان برای پیگیری مستمر و تدوین راهکارهای عملیاتی، تأکید و اضافه کرد: این مشکل یک مساله بین‌استانی و بین چندین حوضه آبریز است و مدیریت نادرست ۲ دهه اخیر و سبک زندگی مدرن، روال طبیعی بهره‌برداری از منابع آب را به هم زده است.



وی در پایان، ضمن دعوت از همه دغدغه‌مندان، نخبگان و پیشکسوتان برای شرکت در جلسات این قرارگاه و ارائه پیشنهادات، افزود: ما هر راهی از نامه‌نگاری و مذاکره تا استیضاح را برای رفع موانع و توقف برداشت‌های غیرمجاز امتحان کرده‌ایم و اگر امروز اقدام نکنیم، فردا سراسر کشور با فاجعه‌ای بزرگ مواجه خواهد شد.