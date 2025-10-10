ایران رسماً برای میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹ نامزد شده است؛ رقابتی که مالزی و ازبکستان نیز در آن حضور دارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ایران در حالی برای میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۹ با مالزی و ازبکستان رقابت می‌کند که پیش‌تر در سال ۲۰۰۹ میزبان این بازی‌ها شده بود، اما بر سر درج نام «خلیج فارس» روی لوگو و مدال‌ها، اختلاف سیاسی میان چند کشور عربی و ایران، این میزبانی به لغو کامل انجامید.

اکنون در بازگشت دوباره به میدان میزبانی، ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، ظرفیت فرهنگی و تجربه سازماندهی رویدادهای بزرگ در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما مسیر پیش رو آسان نیست.

طبیعتاً گرفتن میزبانی در شرایط فعلی، چالش‌های فراوانی دارد، از جمله تحریم‌های بین‌المللی؛ اما اگر دولت و وزارت ورزش در تأمین مالی، نوسازی اماکن و دیپلماسی ورزشی جدی عمل کنند، شانس ایران برای میزبانی افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، احتمال تکرار تجربه‌های ناموفق مانند درخواست‌های میزبانی برای جام ملت‌های فوتبال آسیا وجود دارد.