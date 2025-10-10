En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چالش‌های کهنه ایران در مسیر میزبانی بازی‌های کشور‌های اسلامی

طبیعتاً گرفتن میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۹ در شرایط فعلی، چالش‌های فراوانی برای ایران به عنوان یکی از نامزدها دارد.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۳۰
| |
388 بازدید

چالش‌های کهنه ایران در مسیر میزبانی بازی‌های کشور‌های اسلامی

ایران رسماً برای میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹ نامزد شده است؛ رقابتی که مالزی و ازبکستان نیز در آن حضور دارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ایران در حالی برای میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۹ با مالزی و ازبکستان رقابت می‌کند که پیش‌تر در سال ۲۰۰۹ میزبان این بازی‌ها شده بود، اما بر سر درج نام «خلیج فارس» روی لوگو و مدال‌ها، اختلاف سیاسی میان چند کشور عربی و ایران، این میزبانی به لغو کامل انجامید.

اکنون در بازگشت دوباره به میدان میزبانی، ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، ظرفیت فرهنگی و تجربه سازماندهی رویدادهای بزرگ در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما مسیر پیش رو آسان نیست.

طبیعتاً گرفتن میزبانی در شرایط فعلی، چالش‌های فراوانی دارد، از جمله تحریم‌های بین‌المللی؛ اما اگر دولت و وزارت ورزش در تأمین مالی، نوسازی اماکن و دیپلماسی ورزشی جدی عمل کنند، شانس ایران برای میزبانی افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، احتمال تکرار تجربه‌های ناموفق مانند درخواست‌های میزبانی  برای جام ملت‌های فوتبال آسیا وجود دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی‌های کشورهای اسلامی میزبانی ایران کمیته ملی المپیک وزارت ورزش و جوانان
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برابری جنسیتی در بازی‌های کشورهای اسلامی
علی‌نژاد: IOC تنها نهادی بود که با ایران همدردی کرد/ پرونده دوومیدانی در کره مسیر قضایی دارد
اعلام پاداش بازی‌های ریاض و بحرین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005asw
tabnak.ir/005asw