آئدس خطرناک‌تر شد؛ افزایش نگرانی‌ها در هرمزگان

با وجود افزایش موارد مشکوک به بیماری تب دنگی در استان هرمزگان و هشدارهای کارشناسان بهداشت، هنوز تغییر چشمگیری در رفتار مردم برای پیشگیری از شیوع این بیماری دیده نمی‌شود. مسئولان تاکید دارند که مشارکت فعال شهروندان در بهسازی محیط زندگی و رعایت نکات بهداشتی، تنها راه جلوگیری از بحران سلامت در استان است.
آئدس خطرناک‌تر شد؛ افزایش نگرانی‌ها در هرمزگان

هرمزگان این روزها با تهدید جدی پشه آئدس و بیماری تب دنگی مواجه است، موضوعی که کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند در صورت بی‌توجهی می‌تواند بحران‌های گسترده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. با این حال، به نظر می‌رسد جامعه هنوز نگرانی کافی درباره این موضوع را در خود ایجاد نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ یحیی میرزاده، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و بیست مورد مشکوک به تب دنگی در استان ثبت شده که ۵۰ مورد آن‌ها به صورت قطعی تایید شده است. وی افزود ۴۸ نفر از مبتلایان در بندرعباس و دو نفر در شهرستان‌های بندرلنگه و جاسک شناسایی شده‌اند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

میرزاده با تاکید بر ضرورت بهسازی محیط زندگی گفت: تعویض مرتب آب زیرگلدانی‌ها هر دو تا سه روز، ساماندهی آب کولرهای منازل و جمع‌آوری لاستیک‌های فرسوده و ظروف بلااستفاده از جمله اقدامات حیاتی برای کنترل پشه‌های ناقل بیماری است. وی همچنین از مردم خواست تا نسبت به این موارد توجه ویژه داشته باشند و همکاری کنند.

مسئولان بهداشت استان یادآور شدند: با وجود تلاش‌های شهرداری بندرعباس برای پر کردن چاله‌ها و گودال‌های خیابان‌ها، سرعت رسیدگی به نقاط بحرانی و رفع نواقص محیطی باید افزایش یابد، چرا که پشه آئدس فرصت آزمون و خطا ندارد و تکثیر آن می‌تواند زیرساخت‌های درمانی استان را با چالش جدی مواجه کند.

از سوی دیگر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی در مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: همکاری نزدیک با نهادهایی مانند شهرداری، هلال احمر، بسیج و سپاه باعث شده تا برنامه‌های بهسازی و پاکسازی محیط به صورت منظم اجرا شود.

میرزاده تصریح کرد: هم‌اکنون تمام محلات بندرعباس آلوده به پشه‌های ناقل بیماری است و نمی‌توان منطقه‌ای را عاری از این آلودگی دانست. مشارکت عمومی تنها راهکار موثر برای کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری است.

با توجه به اهمیت موضوع، مسئولان بهداشتی استان هرمزگان از تمامی شهروندان درخواست کرده‌اند که نکات بهداشتی را جدی گرفته و در کنار نهادهای مرتبط برای کاهش خطر ابتلا به تب دنگی همکاری کنند.

