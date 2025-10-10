En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعلیق CFT در مجلس؛ مخالفت‌ها وارد فاز عملیاتی شد

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع کنوانسیون‌ موسوم به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) گفت: سی.اف.تی یکی از ۴۹ کنوانسیون مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف است که مبنای آن شفاف‌سازی و افشاگری مالی است و بر اساس سازوکار این کنوانسیون، کشورها موظف‌اند تمام نقل و انتقال‌های بانکی و تراکنش‌های مالی خود را در چارچوب قواعد تعیین‌شده ثبت و به اشتراک بگذارند.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۱۸
| |
558 بازدید
تعلیق CFT در مجلس؛ مخالفت‌ها وارد فاز عملیاتی شد

 نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایستادگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی، غرب و آمریکا تنها با ایمان، تدبیر و پایبندی به اصول و ارزش‌های دینی امکان‌پذیر شد، گفت: دشمن صرفا در پی تصرف خاک کشور نیست بلکه تلاش دارد باورها و ایمان ملت ایران را تهی کند.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری پنجشنبه شب در آیین بزرگداشت شهیدان عمران بهرامی و یحیی السنوار در مسجد امام حسن مجتبی(ع) قم با تشریح ابعاد ایمانی، سیاسی و نظامی نبرد ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: اهداف خصمانه اسرائیل و حامیان بین‌المللی آن تنها محدود به کشورگشایی نبود و هدف اصلی، تهی کردن باورهای دینی ملت ایران و تحمیل فرهنگ خود به جای ارزش‌های الهی بود.
 
وی افزود: دشمن با حمایت برخی جریان‌های بین‌المللی، از جمله اوانجلیست‌ها و گروه‌های تندروی حامی رژیم صهیونیستی، تلاش کرد با ترور فرماندهان، ضربه به دانشمندان هسته‌ای و ایجاد نارضایتی عمومی، مردم را به خیابان‌ها بکشاند، اما ملت ایران با وجود مشکلات و فشارها، اجازه نداد کشور و باورهای دینی‌اش تسلیم شود و با شجاعت و تدبیر در برابر توطئه‌ها ایستادگی کرد.
 
نبرد اعتقادی و فراتر از مرزها
 
ذوالنوری با بیان اینکه دشمنی اسرائیل با ملت ایران صرفا با اهداف سرزمینی یا اختلاف سیاسی مقطعی نیست، یادآور شد: نبرد صهیونیسم با ما اعتقادی است و تا زمانی که اصول و ارزش‌ها و باورهایتان را نگیرند، فرهنگ خود را به جای فرهنگ الهی ملت‌ها تحمیل نکنند، آرام نمی‌نشینند.
 
ذوالنوری با ترسیم جایگاه مکتب تشیع گفت: شیعه میان ۲ خط قرار دارد؛ خط سبز انتظار که افق آینده را روشن می‌کند و خط سرخ شهادت که موتور حرکت و پویایی این مسیر است و بدون آن، جامعه شیعی دچار رکود می‌شود.
 
وی اضافه کرد: هر زمان که شهادت در دسترس نبود، جامعه دچار رکود شد و هرگاه نیز شهیدان از میان ما کم شدند، باید نگران حیات مکتب شیعه باشیم، حیات واقعی مکتب شیعه در همین دو خط خلاصه می‌شود و وعده الهی هرگز تخلف‌ناپذیر نیست.
 
وی بیان کرد: شهیدانی مانند عمران بهرامی و یحیی السنوار در مسیر اعتقادی که خط آن ترسیم شده بود، به شهادت رسیدند و یاد و نام آنها نیز همچنان افق راه آینده ملت ایران را روشن نگاه داشته است.
 
جنگ ۱۲ روزه؛ روایت مقاومت و تدبیر
 
ذوالنوری با یادآوری جزئیات نبرد ۱۲ روزه اخیر گفت: در این جنگ، تنها اسرائیل در برابر ما نبود، بلکه تمام غرب و آمریکا پشت سر اسرائیل ایستاده بودند، اسرائیلی‌ها سال‌ها روی سامانه گنبد آهنین کار کردند و آمریکا تنها در یک مورد ۲۸ میلیارد دلار برای تقویت آن هزینه کرد.
 
وی یادآور شد: این سامانه، شبکه‌ای پیچیده از تاد، پاتریوت و فلاخن داوود است که با امواج الکتریکی، هر جسم مهاجمی را شناسایی، و هر اقدامی را خنثی می‌کند.
 
اهداف ناکام دشمن و هوشمندی فرماندهی
 
این نماینده مجلس درباره اهداف دشمن گفت که دشمن چند هدف عمده داشت؛ ترور فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای، سقوط نظام اسلامی و کشاندن مردم به خیابان‌ها با تکیه بر نارضایتی‌های داخلی، اما محاسبه‌شان اشتباه بود و ملت ایران با تمام مشکلات و گلایه‌ها، کشور خود را تسلیم دشمن نکرد.
 
وی تصریح کرد: حتی با از دست رفتن فرماندهان، نیروهای جایگزین ظرف ۱۸ ساعت آماده عملیات هجومی شدند و هنر فرماندهی رهبر معظم انقلاب، انسجام و پاسخ سریع به دشمن را تضمین کرد.
 
نقد سی.اف.تی
 
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع کنوانسیون‌ موسوم به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) گفت: سی.اف.تی یکی از ۴۹ کنوانسیون مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف است که مبنای آن شفاف‌سازی و افشاگری مالی است و بر اساس سازوکار این کنوانسیون، کشورها موظف‌اند تمام نقل و انتقال‌های بانکی و تراکنش‌های مالی خود را در چارچوب قواعد تعیین‌شده ثبت و به اشتراک بگذارند.
 
وی افزود: در مقطعی، رئیس اف.ای.تی.اف معاون خزانه‌داری آمریکا و مسوول میز تحریم‌های ایران بود؛ از همین رو، پیوستن به این کنوانسیون در شرایط تحریم به‌ معنای لو رفتن همه مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و همکاری‌های پنهان اقتصادی کشور است.
 
ذوالنوری تاکید کرد: تا زمانی که ما تحت تحریم هستیم و مجبوریم برای تامین نیازهای کشور تحریم‌ها را دور بزنیم، عضویت در سی‌.اف.تی به منزله انداختن طناب به گردن خودمان است، اما اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود، نخستین کشوری که این کنوانسیون را امضا می‌کند ما خواهیم بود.
 
وی با ذکر اینکه مبنای کنوانسیون سی‌.اف.تی اتاق شیشه‌ای و الزام به شفافیت مطلق است، گفت: در این نظام، اگر آمریکا یا هر کشور دیگری نسبت به شرط تحفظ یا حق‌شرط ایران اعتراض کند، عملا تمام مفاد توافق بی‌اثر می‌شود؛ همان‌گونه که در برجام نیز وعده دادند مکانیزم ماشه فعال نخواهد شد اما در عمل خلاف آن ثابت شد.
 
ذوالنوری افزود: اکنون این موضوع در مجلس شورای اسلامی معلق است و طرحی سه‌فوریتی از سوی آقای مالک شریعتی نماینده تهران برای جلوگیری از اجرای آن در دست بررسی است.
 
قانون حجاب و اصل ۸۵ قانون اساسی
 
ذوالنوری به اهمیت قانونمند کردن موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در این زمینه کوتاهی نکرده و تلاش زیادی انجام داده است، در غائله مهسا امینی مقرر شد دولت با محوریت قوه قضائیه یک لایحه هشت ماده‌ای تهیه کند که بعد به هفت ماده قانونی جامع و پخته تبدیل شد و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد تا اجرای صحیح آن امکان‌پذیر باشد.
 
وی مدعی شد: بدنه مجلس در این زمینه تلاش کرده اما هیات رئیسه کم‌کاری داشته است، سران قوا دلایلی برای اقدام نکردن داشته‌اند که من قبول ندارم، اگر موضوع حجاب به درستی مدیریت نشود، همانند شکاف سد، روزبه‌روز وخامت اوضاع بیشتر خواهد شد و قابل جمع کردن نیست.
 
انتقاد از اظهارنظرهای "غیرمرتبط"
 
ذوالنوری همچنین به برخی اظهارنظرهایی که وی آن را غیرکارشناسی دانست، اشاره کرد و با انتقاد از سخنان اخیر محمدرضا باهنر گفت: برخی سخنان بی‌جا و غیرمرتبط با موضوع حجاب و مدیریت کشور مطرح شده و نمایندگان نیز به آن اعتراض کردند، ما باید روی اصول و قانون اساسی تمرکز کنیم و اجازه ندهیم مسائل غیرمرتبط باعث اختلال در کارهای اصلی کشور شود. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتبی ذوالنوری جنگ ۱۲ روزه سی.اف.تی تحریم دور زدن تحریم خبر فوری طرح سه فوریتی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان اولین واکنش سپاه به آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
وعده کوبنده سرلشکر موسوی به تهدید دشمنان!
مجتبی ذوالنوری: دیپلماسی اقتصادی کشور فعال نیست
ذوالنور: کمر مردم از گرانی خودرو شکست
رونمایی هدایای مردم به نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه + عکس
رئیس کمیسیون انرژی: راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را بلدیم
تمام اعضای پنتاگون و وابستگان آنها تروریست محسوب می‌شوند/ ۲۰۰ میلیون یورو برای تقویت سپاه قدس اختصاص یافت
هر یک دقیقه وقت مجلس ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد
کنایه ذوالنوری به اصلاح‌طلبان درباره رفتن به افغانستان: بروند شاید به دردی خوردند / وزیر بهداشت: تأسیس دانشکده طب سنتی در دستور کار قرار دارد
محرمانه‌های نفتی روی آنتن صدا و سیما
ذوالنوری: همه دولت‌های اروپایی باید مضمحل شوند
طرح تعطیلی یک ماهه با یک اشتباه از دستور خارج شد
فلاحت‌پیشه: FATF امری مناسب برای چانه‌زنی نیست / پیشنهاد افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری / روحانی: از عصبانی کردن دشمنان ملت ایران خوشحال می‌شوم
مجلس برای خروج از فضای کنونی طرح سه فوریتی دارد
جریمه ۲۵ میلیون دلاری، برای دور زدن تحریم ایران
طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور تقدیم هیات رییسه مجلس شد / احتمال مطرح شدن طرح در اولين جلسه علني مجلس
قدردانی فرمانده سپاه از مجلس
ذوالنوری: FATF در مجمع تصویب نخواهد شد
طرح سه‌فوریتی نمایندگان برای قرنطینه کامل کشور
تایید طرح سه فوریتی «انتقام سخت» در شورای نگهبان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ask
tabnak.ir/005ask