رژیم صهیونیستی آتش‌بس را پذیرفت

رسانه‌های عبری از تأیید رسمی توافق آتش‌بس در غزه در کابینه رژیم صهیونیستی بعد از برگزاری یک نشست در بامداد امروز جمعه ۱۸ مهر خبر دادند.
رژیم صهیونیستی آتش‌بس را پذیرفت

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه این رژیم با «توافق آزادی همه گروگان‌های بازداشت‌شده در غزه» موافقت کرده است. 

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ بر اساس این توافق، ارتش اسرائیل اکنون به خطوط جدیدی در داخل نوار غزه عقب‌نشینی خواهد کرد و پس از آن، پنجره ۷۲ساعته برای آزادی همه گروگان‌ها توسط حماس آغاز می‌شود. 

این توافق، که بخشی از فاز اول طرح اصطلاحاً صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ دوساله غزه است، در جلسه کابینه اسرائیل در اورشلیم به رأی گذاشته شد. 

جارد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور نزدیک او در امور خاورمیانه، در این جلسه حضور داشت و تلاش کرد با تمجید از عملکرد نظامی اسرائیل در دو سال گذشته اعضای کابینه را برای پذیرش این توافق تحت تأثیر قرار دهد. 

بر اساس گزارش‌ها، پس از تصویب کابینه اسرائیل آتش‌بس ظرف ۲۴ ساعت آغاز می‌شود و ارتش رژیم به خطوط توافق‌شده عقب‌نشینی می‌کند. 
 
حماس سپس ۷۲ ساعت فرصت دارد تا همه گروگان‌های زنده (حدود ۲۰ نفر) و اجساد ۲۸ گروگان فوت‌شده را آزاد کند. 

در مقابل، اسرائیل ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ فلسطینی بازداشت‌شده در غزه را آزاد خواهد کرد. 

ترامپ اعلام کرده که گروگان‌ها احتمالاً دوشنبه یا سه‌شنبه آزاد می‌شوند و او برای امضای رسمی توافق به مصر سفر خواهد کرد. این توافق در مذاکراتی با میانجی‌گری مصر، قطر و ترکیه در شرم‌الشیخ مصر نهایی شد. 

اسرائیل از روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جنگ غزه را در واکنش به انجام عملیات «طوفان‌الاقصی» توسط جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس آغاز کرد. 

جنگ اسرائیل تا کنون باعث شهادت بیش از ۶۷ هزار فلسطینی شده و غزه را ویران کرده است. 

این توافق، بزرگ‌ترین گام برای پایان جنگ توصیف شده و می‌تواند به بازسازی غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه منجر شود. 

مذاکره بر سر مسائل پیچیده‌تری مانند ساختار حکومتی آینده غزه به فازهای بعدی موکول شده است.

 

