روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاسخ گل حمله به ایران بود!

صادق درودگر از مدیران فوتبال در بخشی از اظهاراتش در برنامه دست اول شبکه ورزش درباره جنایات رژیم اسرائیل در غزه و تاثیر ورزش بر جلوگیری از این نسل کسی گفت: «...باید ببینیم چه عواملی آنها(اسرائیل) را تقویت می‌کند. یک زمانی شورای امنیت سازمان ملل شهرک سازی‌شان را ممنوع کرده بود، کمیته بین المللی المپیک پرچم فلسطین را به رسمیت شناخته بود و در رقابت‌های جهانی ورزشی می‌توانستند با پرچم خودشان در مسابقات شرکت کنند. بعد یک سمیناری در ایران به اسم مبارزه با صهیونیستم گذاشتند و آقای احمدی نژاد آمد و گفت هولوکاست وجود ندارد. کشوری که در جهان منفور شده بود، آنها با یک حرف احمدی نژاد، آمدند در سه هزار نقطه از جهان نمایش کوره‌های آدم سوزی هیتلر را و دوباره برای خودشان یک مقدار مظلومیت آوردند... حرکت‌های زشت و زننده‌ای که آنها را تقویت می‌کند و پاس گل می‌دهند هم باید رصد کنیم. کار بسیار بدی است... باید بدانیم که خودمان یا کسانی دیگر برای آنها نقش آفرینی نکنند و در میدان آنها بازی نکنند... ببخشید این را می‌گویم. نظر شخصی ام است. همین حمله هفت اکتبر چه دلیلی داشت؟ دست آنها را باز گذاشت که حمله کننده به غزه و ایران. یک پاس گل به اینها دادند... کار بسیار زشت و زننده‌ای بود... می‌گویند مارادونا را ول کن، غضنفر را بچسب. اگر خودمان پاسخ گل ندهیم...» اظهارات کامل درودگر که با عدم عکس العمل مجری همراه بود و به شدت در فضای مجاز جنجالی شده را می‌بینید و می‌شنوید.