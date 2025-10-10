En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 689
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۴۰۰
کد خبر:۱۳۳۳۴۰۰
2525 بازدید
نبض خبر

روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاسخ گل حمله به ایران بود!

صادق درودگر از مدیران فوتبال در بخشی از اظهاراتش در برنامه دست اول شبکه ورزش درباره جنایات رژیم اسرائیل در غزه و تاثیر ورزش بر جلوگیری از این نسل کسی گفت: «...باید ببینیم چه عواملی آنها(اسرائیل) را تقویت می‌کند. یک زمانی شورای امنیت سازمان ملل شهرک سازی‌شان را ممنوع کرده بود، کمیته بین المللی المپیک پرچم فلسطین را به رسمیت شناخته بود و در رقابت‌های جهانی ورزشی می‌توانستند با پرچم خودشان در مسابقات شرکت کنند. بعد یک سمیناری در ایران به اسم مبارزه با صهیونیستم گذاشتند و آقای احمدی نژاد آمد و گفت هولوکاست وجود ندارد. کشوری که در جهان منفور شده بود، آنها با یک حرف احمدی نژاد، آمدند در سه هزار نقطه از جهان نمایش کوره‌های آدم سوزی هیتلر را و دوباره برای خودشان یک مقدار مظلومیت آوردند... حرکت‌های زشت و زننده‌ای که آنها را تقویت می‌کند و پاس گل می‌دهند هم باید رصد کنیم. کار بسیار بدی است... باید بدانیم که خودمان یا کسانی دیگر برای آنها نقش آفرینی نکنند و در میدان آنها بازی نکنند... ببخشید این را می‌گویم. نظر شخصی ام است. همین حمله هفت اکتبر چه دلیلی داشت؟ دست آنها را باز گذاشت که حمله کننده به غزه و ایران. یک پاس گل به اینها دادند... کار بسیار زشت و زننده‌ای بود... می‌گویند مارادونا را ول کن، غضنفر را بچسب. اگر خودمان پاسخ گل ندهیم...» اظهارات کامل درودگر که با عدم عکس العمل مجری همراه بود و به شدت در فضای مجاز جنجالی شده را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر طوفان الاقصی صادق درودگر فلسطین ویدیو هفت اکتبر حمله اسرائیل به ایران حمله اسرائیل به لبنان حمله اسرائیل به غزه
اخبار مرتبط
ویدیوی عملیات شناسایی قبل از طوفان الاقصی
سربازان اسرائیلی به جای درگیری پنهان شدند!
نبرد دیدنی فتح پادگان اسرائیل توسط مقاومت
فلسطینی‌ها با پاراگلایدر روی سر اسرائیلی‌ها
لحظه انهدام تانک مرکاوا با آر پی جی
لحظات حمله قایق مقاومت و انفجارش
لحظه ترور طراح عملیات طوفان الاقصی
لحظات اسیر کردن شهرک‌نشینان توسط رزمندگان حماس
تصاویر پشت صحنه عملیات طوفان الاقصی
لحظات تبادل آتش صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها
لحظه انهدام تانک مرکاوا در عملیات طوفان الاقصی
اوضاع اسیران اسرائیلی با نوای هاوا ناگیلا!
تاکتیکی که گنبد آهنین را از کار انداخت
لحظات انهدام شبانه برج‌های غزه
ویدیوی تازه از یحیی سنوار ساعتی پیش از آغاز عملیات طوفان الاقصی
بزرگراه مرگ اسرائیل قبل و بعد از حمله مقاومت
لحظه فرود انبوه پاراگلایدرها در فلسطین اشغالی
تصاویر شگفت انگیز کارگاه‌های اسلحه سازی در نوار غزه
آخرین تصاویر یحیی سنوار در غزه قبل از شهادت
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟