افت قیمت رمزارز دوج کوین به زیر ۲۵ سنت

قیمت دوج‌کوین، رمزارز محبوب ایلان ماسک، بار دیگر زیر سطح‌های حمایتی کلیدی قرار گرفته و در حال حاضر حدود ۲۴ سنت معامله می‌شود؛ بیش از ۸ درصد افت روزانه، اما همچنان با رشد هفتگی نزدیک به ۶ درصد.

ضعف در حفظ سطوح حمایتی، نشانه‌ای از تداوم فشار فروش و کاهش قدرت خریداران است.

در میان عوامل حمایتی، سه محرک می‌تواند نقش‌آفرین باشد:

ـــ ورود سرمایه‌گذاران نهادی؛ شرکت «کلین‌کور» با نگهداری بیش از ۷۱۰ میلیون واحد دوج‌کوین اعلام کرده قصد دارد دارایی خود را به یک میلیارد واحد افزایش دهد.

ـــ افزایش احتمال تأیید ETF دوج‌کوین در آمریکا که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری نهادی را هموار کند.

ـــ به‌روزرسانی فنی گره‌های شاخص برای ارتقای مقیاس‌پذیری و کاهش زمان پردازش تراکنش‌ها.

از منظر تکنیکال، سطح ۲۳ سنت حمایت کلیدی روند صعودی است. حفظ این محدوده می‌تواند مقدمه بازگشت تا مقاومت ۲۹ تا ۳۲ سنت باشد؛ اما شکست آن، احتمال افت تا ۲۰ سنت را تقویت می‌کند.