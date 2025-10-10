En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 8
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۳۸۷
کد خبر:۱۳۳۳۳۸۷
205 بازدید
نبض خبر

پوتین از تنها راه حل برنامه هسته‌ای ایران گفت

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دومین نشست سران کشور های آسیای مرکزی و روسیه گفت: «تنها راه‌حل برای مسئله هسته‌ای ایران، دیپلماسی و مذاکره است؛ جایگزین معقولی وجود ندارد. روسیه در تماس نزدیک با ایران است و تمایل تهران برای همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را احساس می‌کند. دیدار اخیر مدیرکل آژانس با مقامات روسیه نیز بر اراده ایران برای حل‌وفصل مسائل تأکید داشت. در عین حال، مسکو تماس‌های مبتنی بر اعتماد با اسرائیل را حفظ کرده و پیام‌هایی از تمایل اسرائیل به پرهیز از رویارویی دریافت کرده است.» اظهارات پوتین را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر ولادیمیر پوتین برنامه هسته ای ایران ویدیو مذاکرات هسته ای روسیه
اخبار مرتبط
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
ادعای معامله ایران توسط روسیه با آمریکا: همه چیز قابل معامله است!
توجیه ضرغامی برای خوشحالی از شکست طرح چین و روسیه
روسیه نگذاشت فسفات سوریه را ببریم، خودش برد!
هرچه رابطه ایران و آمریکا تقویت شود، روسیه بیشتر نگران می‌شود
ادعای خیانت تاریخی روسیه علیه ایران
خشم چهره نزدیک به جلیلی از یک مصاحبه علیه روسیه
رفع اتهام و دفاع محکم از روسیه در صداوسیما را ببینید
سفیر ایران در مسکو: روس‌ها هم به ایرانی‌ها اعتماد ندارند!
مناظره جنجالی زیدآبادی و عبدالکریمی بر سر چین و روسیه
نظامی ارشد روس: در طول جنگ دوازده روزه برای ایران دعا می‌کردیم!
حرف‌های معنادار لاوروف: غربی‌ها درباره ایران دنبال دیپلماسی نیستند!
چین و روسیه در بزنگاه‌ها پشت ایران نمی‌ایستند
حمله نماینده روسیه به فرانسه حین اسنپ بک
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟