ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دومین نشست سران کشور های آسیای مرکزی و روسیه گفت: «تنها راهحل برای مسئله هستهای ایران، دیپلماسی و مذاکره است؛ جایگزین معقولی وجود ندارد. روسیه در تماس نزدیک با ایران است و تمایل تهران برای همکاری سازنده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را احساس میکند. دیدار اخیر مدیرکل آژانس با مقامات روسیه نیز بر اراده ایران برای حلوفصل مسائل تأکید داشت. در عین حال، مسکو تماسهای مبتنی بر اعتماد با اسرائیل را حفظ کرده و پیامهایی از تمایل اسرائیل به پرهیز از رویارویی دریافت کرده است.» اظهارات پوتین را میبینید و میشنوید.