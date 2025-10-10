En
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا

اسطوره پرورش‌اندام ایران با عبور از رقابت‌های نفس‌گیر مرحله نیمه‌نهایی، به جمع سه نامزد نهایی مستر المپیا ۲۰۲۵ رسید؛ افتخاری بزرگ که نگاه جهانیان را به خود جلب کرد.
به گزارش تابناک، مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ تا ساعاتی دیگر با حضور هادی چوپان، اسطوره پرورش اندام ایران آغاز می‌شود در همین رابطه سایت MR آمریکا گرگ ایرانی را خطرناک‌ترین ورزشکار این رشته نامید. چوپان با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در مسابقات مستر المپیا پرافتخارترین ورزشکار پرورش اندام تاریخ ایران به شمار می‌آید.

ورزشکار شیرازی در سال ۲۰۲۲ قهرمان شد و بعد از آن دو سال متوالی نایت قهرمان شد و از قهرمانی بازماند.

سایت آمریکایی می‌نویسد که هادی چوپان به خاطر آمادگی جسمانی دیوانه‌وار، عضلات متراکم و شدت عمل بی‌وفقه‌اش شناخته شده است. این رسانه خارجی، جایگاه هادی چونان در میان ۱۲ شرکت کننده مستر المپیا ۲۰۲۵ را در میان ۳ نامزد نهایی قرار می‌دهد.

