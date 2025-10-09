۱۸/مهر/۱۴۰۴
Friday 10 October 2025
۰۰:۰۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
۷۵سالگی روابط اندونزی - ایران
مهر تأیید روی تصمیم وحید هاشمیان با اتفاقی تلخ
بازی جدید اروپا علیه ایران رو شد
خبر خوش به متقاضیان مسکن ملی پردیس
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
صفحه نخست
»
سیاسی
بازدید
180
180
بازدید
پ
عکس: بازسازی منزل علی شمخانی بعد از اصابت موشک رژیم صهیونیستی
به گزارش تابناک، تصویری از آخرین مراحل بازسازی محل اقامت سردار شمخانی که در جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت موشک قرار گرفته بود، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر:
۱۳۳۳۳۷۶
تاریخ انتشار:
۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۱
09 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۳۳۷۶
|
۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۱
09 October 2025
|
180
بازدید
180
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
شمخانی
علی شمخانی
جنگ ایران و اسرائیل
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحدها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی میآید؟
بانک مرکزی علیه کسبوکارهای دیجیتال/ پشت پرده بستهشدن درگاههای پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
درگذشت برادر شهیدان شمخانی، نماد پرهیز از تجملگرایی
شمخانی: نماینده ویژه پوتین پیشنهاداتی داشت
جزئیات دیدار شمخانی در دیدار با رمضان عبدالله
انتشار عکس کمتر دیدهشده از شمخانی
عیادت رییس دفتر رهبر انقلاب از شمخانی
شهادت علی شمخانی تکذیب شد
آخرین اخبار از وضعیت سلامتی دریابان شمخانی
علی شمخانی برکنار شد
روایت شمخانی از لحظات اولیه ترور توسط رژیم صهیونی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: حضور ویتکاف و کوشنر در نشست کابینۀ نتانیاهو
عکس: اتمام بازسازی منزل علی شمخانی بعد از اصابت موشک رژیم صهیونیستی
سخنگوی دولت: توقف جنایات در غزه پایان راه نیست
عکس: اولین شهید دفاع مقدس
انتشار فایل صوتی منتسب به رئیس طالبان پاکستانی
جنگ ۱۲روزه و سکوت پرمعنای چین: چه در انتظار ایران است؟
لحظه تاریخی توافق حماس و اسرائیل با حضور میانجیها!
مجازات اعدام برای نصب استارلینک؟!
در آلمان چه قوانینی درباره سگ ها وجود دارد؟
ژیلا صادقی علیه سلبریتیها: یک استوری علیه اسرائیل نگذاشتند
حماس: توافق آتشبس دائم در غزه حاصل شد
لحظات قهرمانی و نایب قهرمانی جهان معینی و عالیپور
وقوع دو انفجار پیاپی در کابل / واکنش طالبان
رانندگی در حالت مستی افسر پلیس را به استعفا وادار کرد
زمان بندی برگزاری مسابقات جام جهانی در عربستان
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمیشود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ ابلاغ شد
۴ سناریو پیش پای بازار طلا/ قیمت طلا تا سال دیگر چقدر میشود؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی
(۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
(۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
(۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال میشود؟
(۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
(۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
(۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر
(۷۸ نظر)
بازتاب اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمتهای دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
(۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
(۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند
(۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟
(۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
(۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشههای اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟
(۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهکبندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟
(۵۴ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
(۵۴ نظر)
tabnak.ir/005as4
tabnak.ir/005as4
کپی شد