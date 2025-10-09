En
عکس: اولین شهید دفاع مقدس

به گزارش تابناک، امید هلالی یکی از کاربران شبکه ایکس تصویری از مزار شهید ایرج دستیاری نخستین شهید دفاع مقدس در گلزار شهدای اهواز که در نوار مرزی شلمچه به شهادت می رسد را منتشر کرد.
این شهید نخبه توانست خط آتشی از مواد انفجاری به طول ۴ کیلومتر با مشورت شهید جهان آرا و دیگر همرزمانش در سپاه خرمشهر در طول خط مرزی ایجاد نماید.شهادت ۱۳۵۹/۶/۲۰

عکس: اولین شهید دفاع مقدس

عکس: اولین شهید دفاع مقدس

 

روحت شاد! برادر مبارزم! راهت پر رهرو باد عزیز من!
