انتشار فایل صوتی منتسب به رئیس طالبان پاکستانی

مفتی نورولی محسود، رئیس گروه طالبان پاکستانی (تحریک طالبان پاکستان)، با انتشار پیامی صوتی شایعات درباره کشته شدن خود را رد کرده است.
انتشار فایل صوتی منتسب به رئیس طالبان پاکستانی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، برخی رسانه‌های افغانستانی گزارش داده‌اند که مفتی نورولی محسود، رئیس گروه طالبان پاکستانی (تحریک طالبان پاکستان)، با انتشار پیامی صوتی شایعات درباره کشته شدن خود را رد کرده است.

 در این فایل صوتی که توسط منبعی با نام «صدای هندوکش» منتشر شده، محسود می‌گوید: «تبلیغاتی که در رسانه‌ها پخش می‌شود نادرست و دروغ است. من در سرزمین قبایلی خود، پشتونخوا، هستم و کاملاً سالم می‌باشم.»

وی در ادامه، برای اطمینان بیشتر، تاریخ روز را نیز در پیام خود یادآوری می‌کند.

با این حال، صحت و اصالت فایل صوتی منتشرشده تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید نشده است.

