حماس: توافق آتش‌بس دائم در غزه حاصل شد

رئیس جنبش حماس در نوار غزه از حصول توافق برای پایان جنگ و آغاز آتش‌بس دائم در منطقه خبر داد و گفت در چارچوب این توافق بدست آمده، ۲۵۰ تن از اسرای قهرمان ما که به حبس ابد محکوم شده‌اند و ۱۷۰۰ نفر از اسرای نوار غزه آزاد خواهند شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «خلیل الحیه» رئیس جنبش حماس در نوار غزه پنجشنبه شب طی سخنانی در تجلیل از ایستادگی مردم غزه، شجاعت رزمندگان مقاومت و نقش واسطه‌ها گفت: قهرمانی‌های مردان مقاومت را که از نقطه صفر جنگیدند و همچون کوه استوار در برابر تانک‌های اشغالگران ایستادند، می‌ستایم.

وی تأکید کرد که قهرمانان مقاومت، تمامی نقشه‌های دشمن برای آوارگی، گرسنگی و ایجاد هرج و مرج را با شکست مواجه کردند.

خلیل الحیه خاطرنشان کرد که حماس با مسئولیت‌پذیری بالا با طرح رئیس‌جمهور آمریکا برخورد کرده و پاسخی ارائه داده است که منافع مردم فلسطین را تأمین کرده و از خون آنان محافظت کند. او سپس با صراحت اعلام کرد: ما به حصول توافق برای پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه مردممان و آغاز اجرای آتش‌بس دائم دست یافته‌ایم.

الحیه در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره نبرد باشکوه هفتم اکتبر، به شهدای رهبران و فرماندهان آغازگر عملیات «طوفان الاقصی» اسماعیل هنیه، صالح العاروری، یحیی سنوار و الضیف ادای احترام کرد.

این رهبر حماس خطاب به رزمندگان مقاومت گفت: همان‌طور که شما در میدان نبرد مردانه جنگیدید، ما نیز پشت میز مذاکره مردانه عمل کردیم.

وی تصریح کرد: این توافق شامل ورود کمک‌های بشردوستانه، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا می‌شود.

الحیه جزئیات بیشتری از تبادل اسرا ارائه داد و گفت: ۲۵۰ تن از اسرای قهرمان که به حبس ابد محکوم شده‌اند و ۱۷۰۰ نفر از اسرای نوار غزه آزاد خواهند شد.

وی تأکید کرد که حماس ضمانت‌های لازم را از واسطه‌ها و دولت آمریکا دریافت کرده و همگی بر پایان کامل جنگ تأکید کرده‌اند.

