به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «خلیل الحیه» رئیس جنبش حماس در نوار غزه پنجشنبه شب طی سخنانی در تجلیل از ایستادگی مردم غزه، شجاعت رزمندگان مقاومت و نقش واسطهها گفت: قهرمانیهای مردان مقاومت را که از نقطه صفر جنگیدند و همچون کوه استوار در برابر تانکهای اشغالگران ایستادند، میستایم.
وی تأکید کرد که قهرمانان مقاومت، تمامی نقشههای دشمن برای آوارگی، گرسنگی و ایجاد هرج و مرج را با شکست مواجه کردند.
خلیل الحیه خاطرنشان کرد که حماس با مسئولیتپذیری بالا با طرح رئیسجمهور آمریکا برخورد کرده و پاسخی ارائه داده است که منافع مردم فلسطین را تأمین کرده و از خون آنان محافظت کند. او سپس با صراحت اعلام کرد: ما به حصول توافق برای پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه مردممان و آغاز اجرای آتشبس دائم دست یافتهایم.
الحیه در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره نبرد باشکوه هفتم اکتبر، به شهدای رهبران و فرماندهان آغازگر عملیات «طوفان الاقصی» اسماعیل هنیه، صالح العاروری، یحیی سنوار و الضیف ادای احترام کرد.
این رهبر حماس خطاب به رزمندگان مقاومت گفت: همانطور که شما در میدان نبرد مردانه جنگیدید، ما نیز پشت میز مذاکره مردانه عمل کردیم.
وی تصریح کرد: این توافق شامل ورود کمکهای بشردوستانه، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسرا میشود.
الحیه جزئیات بیشتری از تبادل اسرا ارائه داد و گفت: ۲۵۰ تن از اسرای قهرمان که به حبس ابد محکوم شدهاند و ۱۷۰۰ نفر از اسرای نوار غزه آزاد خواهند شد.
وی تأکید کرد که حماس ضمانتهای لازم را از واسطهها و دولت آمریکا دریافت کرده و همگی بر پایان کامل جنگ تأکید کردهاند.