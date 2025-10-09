طی مراسمی، از آژانس همرس، به عنوان اولین آژانس تخصصی اسپانسرینگ در ایران، با پشتوانه‌ی پنج سال تجربه و ده‌ها همکاری موفق برندها و خالقان محتوا، رونمایی شد.

در این مراسم که ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در استودیوی گرانش برگزار شد، از آژانس اسپانسرینگ همرس (HAMRAS) به‌عنوان اولین آژانس تخصصی طراحی مشارکت برندها در محتوا و رویداد در ایران رونمایی شد.

این رویداد که با حضور فعالان رسانه‌ای برگزار شد، نقطه‌ی آغازی برای ورود رسمی همرس به عرصه‌ی مدیریت استراتژیک اسپانسرینگ در ایران بود.

در این مراسم عنوان شد که همرس بر پایه‌ی یک مدل اختصاصی پنج‌ستونی بنا شده است: هم‌راهی، هم‌صدایی، هم‌داستانی، هم‌افزایی و هم‌آوایی. این مدل، اسپانسرینگ را از قالب سنتی نمایش لوگو و نام برند، به تجربه‌ای عمیق و فرهنگی تبدیل می‌کند؛ تجربه‌ای که در آن برند، بخشی از روایت محتوایی و احساسی مخاطب می‌شود.

از تجربه تا تحول؛ پشتوانه پنج سال فعالیت در بزرگ‌ترین پروژه‌های اسپانسرینگ ایران

در بخش معرفی این آژانس اسپانسرینگ، مسعود توحیدی، بنیان‌گذار همرس، با اشاره به پیشینه‌ی پنج‌ساله‌ی این گروه در همکاری با برندهای مختلف گفت :«مدل همرس بر پایه‌ی تجربه‌ای واقعی در میدان شکل گرفته است. طی پنج سال گذشته، تیم ما در بیش از سه فصل از برنامه‌ی موفق «صداتو»، بالغ بر ۸۰ قسمت از فرآیند ممیزی و مدیریت اسپانسرینگ در پروژه‌های تلویزیونی و پلتفرمی حضور داشته و در کنار آن، تجربه‌ی همکاری با ده‌ها برند مطرح از جمله مانیسا، دال، رانی، زِست و اسنپ‌پی را در قالب طراحی مشارکت‌های خلاق و اثرگذار داشته‌ایم. همین تجربه‌ها، پایه‌ی شکل‌گیری همرس به‌عنوان یک ساختار مستقل و تخصصی شد.»

اسپانسرینگ داده‌محور؛ از آگاهی تا اثر واقعی

در ادامه، نیما رسول‌زاده، مدیر استراتژی همرس، از نگاه داده‌محور آژانس به اسپانسرینگ گفت: «در همرس، ما هر پروژه را با تحلیل دقیق داده، پرسونای مخاطب و اهداف تجاری برند آغاز می‌کنیم.

شاخص‌های موفقیت از ابتدا طراحی می‌شوند و از مدل‌هایی مثل MMM-lite و Attribution برای سنجش اثر واقعی اسپانسرینگ بر آگاهی، ترجیح و فروش استفاده می‌کنیم. هدف ما این است که اسپانسرینگ از یک تصمیم احساسی، به یک تصمیم اقتصادی مبتنی بر داده تبدیل شود.»

مصطفا توحیدی‌نسب، مدیر اجرایی همرس نیز درباره اهمیت روایت در اسپانسرینگ عنوان کرد: «برند وقتی قهرمان می‌شود که نقش ضروری در داستان داشته باشد، نه تزئینی. ما در همرس نقش برند را در دل روایت طراحی می‌کنیم تا حضورش طبیعی، تأثیرگذار و ماندگار باشد. اسپانسرینگ باید پلی میان ارزش‌های برند و احساسات مردم بسازد؛ جایی که پیام برند شنیده نمی‌شود، بلکه حس می‌شود.»

هفده پروژه آماده‌ی همکاری با برندها

در بخش پایانی مراسم، مسعود توحیدی اعلام کرد که آژانس همرس هم‌اکنون مدیریت ۱۷ پروژه‌ی فعال و آماده‌ی ارائه به برندها را بر عهده دارد.

بنیان‌گذار همرس ادامه داد: «پروژه‌های فعلی همرس طیف متنوعی از برنامه‌های تلویزیونی و پلتفرمی را شامل می‌شوند؛ از جمله برنامه‌های صحنه، E-Game و سریال آخرین نسل دلاکان که هر کدام ظرفیت‌های گسترده‌ای برای طراحی مشارکت برندها دارند. مأموریت ما این است که برندها را از جایگاه حامی مالی به جایگاه قهرمان روایی و شریک فرهنگی ارتقا دهیم.»

