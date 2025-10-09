ادعای جالب کاسمیرو: اسمم اشتباه است!

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، کاسمیرو که در حال حاضر ستاره خط میانی منچستریونایتد است و پیش از این بازیکن سابق رئال مادرید در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ بود و یکی از فوتبالیستهایی است که بیشترین تعداد عناوین بینالمللی را در تاریخ به خود اختصاص داده، فاش کرده است که نام او تقریباً در تمام دوران حرفهای فوتبالش روی پیراهنش به اشتباه نوشته شده است.
او در گفتگو با وان فوتبال این موضوع را تایید کرد: «نام من کارلوس هنریکه کاسیمیرو است، با i، نه کاسمیرو (با e).»
اما منشا این اشتباه از کجا آمده است؟ این بازیکن ۳۳ ساله برزیلی در پاسخ به این سوال توضیح داد: «یادم میآید در یکی از بازیها با سائوپائولو، باشگاه نامم را اشتباه نوشت. آن را با حرف e نوشتند. در آن بازی خیلی خوب بازی کردم و چون آدم خرافاتیای هستم، گفتم: لازم نیست تغییرش دهید، بگذارید همانطور بماند، اوضاع خوب پیش میرود.»
کاسمیرو در پایان این مصاحبه با خنده و روحیه خوبی اضافه کرد: «به همین خاطر آن نام باقی ماند، اما اسم واقعی من کارلوس هنریکه کاسیمیرو است. یک اشتباه در یک بازی بود، و همان شد که برای همیشه نامم اشتباه باقی ماند!»