خبر مهم درباره کالابرگ الکترونیکی

کالابرگ الکترونیکی خانوار دهک‌های اول تا سوم ۱۹ شهریور انجام شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۴۵
| |
776 بازدید
خبر مهم درباره کالابرگ الکترونیکی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ الکترونیکی درباره آخرین زمان استفاده از شارژ مرحله چهارم کالابرگ، اظهار کرد: سرپرستان خانوارهای دهک اول تا هفتم تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ مهلت دارند تا نسبت به خرید ۱۲ قلم کالای اساسی اقدام کنند.

وی افزود: تعداد ۱۴ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۲۴ نفر سرپرست خانوار این ۷ دهک، تا روزهای پایانی هفته گذشته، مانده شارژ آنها در مرحله چهارم با خرید اقلام صفر شده است.

شارژ کالابرگ الکترونیکی خانوار دهک‌های اول تا سوم ۱۹ شهریور ماه مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۲۹ شهریور ماه به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان انجام شد.

سرپرستان خانوار می‌توانند با این شارژ نسبت به خرید لبنیات، حبوبات، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و… اقدام کنند.

گفتنی است، هفته گذشته امکان خرید گوشت بوقلمون به ۱۱ قلم کالای اساسی تعیین شده از سوی انستیتو تغذیه ایران، اضافه شد. هر کیلو گرم گوشت بوقلمون در پایان هفته گذشته حدود ۱۸۰ هزار تومان در بازار کالاهای اساسی به فروش رسید.

کالابرگ کالابرگ الکترونیکی دهک های درآمدی کالاهای اساسی خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
