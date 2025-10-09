En
واکنش ولایتی به آتش‌بس غزه

مشاور رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به آتش بس غزه نوشت: آغاز آتش بس در غزه ممکن است پشت صحنه پایان آتش بس در جای دیگری باشد.
واکنش ولایتی به آتش‌بس غزه

به گزارش تابناک، علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس با هشتک عراق_ یمن _ لبنان نوشت: آغاز آتش بس در غزه ممکن است پشت صحنه پایان آتش بس در جای دیگری باشد.

گفتنی است، جنبش مقاومت اسلامی حماس ۱۷ مهرماه با صدور بیانیه ای از دستیابی به توافق آتش بس در نتیجه مذاکرات در شرم الشیخ خبر داد.

حماس در بیانیه خود اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره بررسی پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین دستیابی به توافقی را اعلام ‌کرد که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.

