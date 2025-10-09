منابع خبری اسرائیلی گزارش دادند در چارچوب توافق اخیر بر اساس طرح ترامپ، پیکر یحیی السنوار و برادرش محمد السنوار تحویل حماس داده نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد در چارچوب توافق اخیر، پیکر یحیی السنوار و برادرش محمد تحویل جنبش حماس داده نخواهد شد.

امروز همچنین دفتر نخست وزیری رژیم صهیونسیتی اعلام مکرد «مروان برغوثی» به عنوان بخشی از توافق آزاد نخواهد شد.

این در حالی است که «گیدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با فاکس نیوز مدعی شد «ما به طرح ترامپ پایبندیم و امیدواریم که تمام مفاد آن اجرا شود.»

وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر در مصاحبه با فاکس نیوزهمچنین ادعا کرد: «ما قصد نداریم جنگ را از سر بگیریم.»

در همین حال، یک منبع ارشد در بین رهبران حماس در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد مذاکرات پیرامون لیست اسرا همچنان ادامه دارد و میانجی‌ها در تلاش هستند تا پرونده لیست اسرا را طی ساعات آتی نهایی کنند.

این منبع افزود حماس در حال گفت‌وگوی ملی با دیگر گروه‌های فلسطینی است تا موضع مشترکی در قبال پاسخ رژیم اشغالگر به لیست اسرای مورد درخواست مقاومت اتخاذ کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد جنبش حماس صبح امروز، پاسخ نهایی خود را به میانجی‌ها در خصوص جدول‌های زمانی اجرای توافق تحویل داده است. این پاسخ نهایی شامل تاریخ مشخصی برای آغاز اجرای توافق پایان جنگ نیز می‌شود.

این منبع قاطعانه هرگونه دیدار مستقیم با هیئت اسرائیلی در جریان مذاکرات شرم‌الشیخ را تکذیب کرد.

این منبع تأکید کرد تمامی دیدارها و گفت‌وگوها در شرم‌الشیخ تنها از طریق واسطه‌ها و بدون هیچ‌گونه حضور یا ارتباط مستقیم با هیئت اسرائیلی انجام شده است.