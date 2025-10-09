En
محورهای دیدار پوتین با علی‌اف

رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفت: از جمله دلایل سقوط هواپیمای آزال، می توان به پرواز پهپاد اوکراینی در آسمان اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۲۹
325 بازدید
محورهای دیدار پوتین با علی‌اف

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در دیدار با الهام علی‌ اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد: پیشنهاد می‌ کنم شما (علی‌ اف) نشستی را برای بحث و گفتگو درباره موضوع سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی آذربایجانی «آزال» آغاز کنید. عمیق‌ ترین مراتب تسلیت خود به خانواده‌ های قربانیان حادثه سقوط هواپیمای آزال ابراز می کنم.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: مسکو طبق توافقات، تمام کمک‌ های ممکن را برای تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای (جمهوری) آذربایجان ارائه می کند. از جمله دلایل سقوط هواپیمای آزال، می توان به پرواز پهپاد اوکراینی در آسمان اشاره کرد.

ولادیمیر پوتین افزود: روسیه تمام تلاش خود را برای جبران غرامت مربوط به سقوط هواپیمای آزال انجام خواهد داد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه الهام علی اف جمهوری آذربایجان سقوط هواپیما روسیه غرامت خبر فوری
