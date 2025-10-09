رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفت: از جمله دلایل سقوط هواپیمای آزال، می توان به پرواز پهپاد اوکراینی در آسمان اشاره کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در دیدار با الهام علی‌ اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد: پیشنهاد می‌ کنم شما (علی‌ اف) نشستی را برای بحث و گفتگو درباره موضوع سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی آذربایجانی «آزال» آغاز کنید. عمیق‌ ترین مراتب تسلیت خود به خانواده‌ های قربانیان حادثه سقوط هواپیمای آزال ابراز می کنم.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: مسکو طبق توافقات، تمام کمک‌ های ممکن را برای تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای (جمهوری) آذربایجان ارائه می کند. از جمله دلایل سقوط هواپیمای آزال، می توان به پرواز پهپاد اوکراینی در آسمان اشاره کرد.

ولادیمیر پوتین افزود: روسیه تمام تلاش خود را برای جبران غرامت مربوط به سقوط هواپیمای آزال انجام خواهد داد.