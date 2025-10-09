En
برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل «ایلیا»

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قتل ایلیا، کودک ده‌ساله اهل رشت، صبح امروز در دادگستری کل استان گیلان و به‌صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۱۶
313 بازدید

برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل «ایلیا»

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان، در پی قتل دلخراش کودک ۱۰ ساله‌ای به نام ایلیا در رشت که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داد، نخستین جلسه دادگاه این پرونده با حضور متهم، خانواده مقتول، نماینده دادستان و وکلای طرفین در سالن شهید بهشتی دادگستری گیلان تشکیل شد.

بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای مرکز استان، متهم این پرونده با اتهام «قتل عمد» و «رفتار خشونت‌آمیز علیه کودک» به محاکم کیفری یک گیلان معرفی شده است.

در این جلسه، خانواده قربانی با تأکید بر لزوم اجرای عدالت، خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند.

همچنین وکلای مدافع خانواده کودک با ارائه مستندات پزشکی قانونی و گزارش‌های رسمی پلیس، بر عمدی بودن قتل و خشونت شدید متهم تأکید کردند.

نماینده دادستان مرکز استان نیز در جریان دادگاه، این جنایت را «فاجعه‌ای تکان‌دهنده برای افکار عمومی» توصیف کرد و اظهار داشت: چنین رفتار‌هایی امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند و دستگاه قضایی باید با اشد مجازات با عاملان آن برخورد کند.

قاضی پرونده با بیان اینکه این پرونده تحت نظارت ویژه دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، تصریح کرد: دادگاه با قاطعیت و بدون اغماض بر اساس مستندات موجود تصمیم‌گیری خواهد کرد و هیچ‌گونه تساهلی در برابر جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان صورت نخواهد گرفت.

قتل عمد دادگاه ایلیا قصاص
