بازار طلا و سکه تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با کاهش قیمت‌ها همراه بود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس اعلام اتحادیه طلا و سکه تهران، در پایان معاملات امروز و با توجه به هر اونس طلا در بازار جهانی که به ۴۰۴۲ دلار رسید، بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سکه امامی) با افت ۲ میلیون تومانی نسبت به صبح امروز به ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم در پایان معاملات امروز، ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به صبح، حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شده است.

هر نیم سکه نیز با افت ۵۶۵ هزار تومانی به ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و هر ربع سکه به رقم ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل ۵۶ هزار تومان ارزان‌تر بوده است. هر سکه یک گرمی هم با کاهش ۲۷۴ هزار تومانی به ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در بازار طلا، هر مثقال طلای آب‌شده نیز با افت ۴۷۵ هزار تومانی به ۴۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۰۹ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۷۴ هزار تومان معامله شد.

روند هفتگی؛ دلار و اونس دو عامل اصلی

بررسی تغییرات قیمت سکه در این هفته نشان می‌دهد که در روز‌های ابتدایی قیمت‌ها همسو با افت نرخ ارز و تعطیلی بازار جهانی طلا روند نزولی داشت. اما از میانه هفته و با رشد خیره‌کننده اونس جهانی به کانال تاریخی ۴ هزار دلار و افزایش نرخ دلار در بازار داخلی، روند قیمت طلا و سکه دوباره صعودی شد.

هرچند بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه روز سه‌شنبه تلاش کرد روند صعودی را مهار کند، اما سمت و سوی بازار همچنان تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و دلار آزاد باقی مانده است.

چشم‌انداز طلای جهانی

گلدمن ساکس، بانک سرمایه‌گذاری معتبر جهانی، پیش‌بینی خود از قیمت جهانی طلا در دسامبر ۲۰۲۶ را به روز کرده و قیمت هدف هر اونس را از ۴۳۰۰ دلار به ۴۹۰۰ دلار افزایش داده است. این رشد پیش‌بینی ناشی از ورود سرمایه به صندوق‌های ETF و تداوم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی اعلام شده است. به اعتقاد تحلیل‌گران گلدمن ساکس، بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۸۰ تن و در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰ تن طلا خریداری خواهند کرد و بازار‌های نوظهور نیز روند متنوع‌سازی ذخایر ارزی با محوریت طلا را ادامه خواهند داد.

دلار؛ محرک اصلی بازار داخلی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل کاهش قیمت‌ها در پایان هفته، افت نرخ دلار بود. در معاملات روز پنج‌شنبه، هر اسکناس دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به ۱۱۳ هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل ۲ هزار و ۶۰۰ تومان ارزان‌تر بود.

بسیاری از فعالان بازار پیش بینی می کنند در دو روز ابتدایی هفته آینده تغییر چشمگیری در قیمت طلا و سکه رخ نخواهد داد و از روز دوشنبه، همزمان با بازگشایی بازار جهانی فلزات گران‌بها، سمت و سوی اونس طلا تعیین‌کننده خواهد بود. برخی فعالان بازار نیز بر این باورند که سیگنال رشد نرخ دلار تأثیر بیشتری نسبت به نوسانات اونس جهانی دارد و در صورت بازگشت دلار بر مدار صعودی، طلا و سکه نیز رشد خواهند کرد.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا و سکه تهران در پایان این هفته، تحت تأثیر نوسانات دلار و اونس جهانی، شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بود. با ادامه روند کنونی دلار (افت چهار هزار تومانی نسبت به پایان هفته قبل) و اونس، هفته آینده قیمت‌ها نوسان محدود یا افزایش جزئی را تجربه خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید علاوه بر اونس جهانی، تحرکات دلار و سیاست‌های بانک مرکزی را نیز با دقت رصد کنند تا استراتژی خرید و فروش خود را به‌درستی تعیین کنند.