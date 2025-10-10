En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عقب‌نشینی دلار، طلا و سکه در بازار/ پیش‌بینی روند قیمت‌ها در هفته آینده

بازار طلا و سکه در آخرین روز هفته با کاهش قیمت‌ها مواجه شد و هر اونس طلای جهانی نیز در کانال ۴ هزار دلار در نوسان بود. فعالان بازار عامل اصلی کاهش قیمت سکه را افت دلار در بازار داخلی می‌دانند.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۱۱
| |
1371 بازدید

عقب‌نشینی دلار، طلا و سکه در پایان هفته/ پیش‌بینی روند قیمت‌ها در هفته آینده

بازار طلا و سکه تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با کاهش قیمت‌ها همراه بود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس اعلام اتحادیه طلا و سکه تهران، در پایان معاملات امروز و با توجه به هر اونس طلا در بازار جهانی که به ۴۰۴۲ دلار رسید، بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سکه امامی) با افت ۲ میلیون تومانی نسبت به صبح امروز به ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم در پایان معاملات امروز، ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به صبح، حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شده است.

هر نیم سکه نیز با افت ۵۶۵ هزار تومانی به ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و هر ربع سکه به رقم ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل ۵۶ هزار تومان ارزان‌تر بوده است. هر سکه یک گرمی هم با کاهش ۲۷۴ هزار تومانی به ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در بازار طلا، هر مثقال طلای آب‌شده نیز با افت ۴۷۵ هزار تومانی به ۴۷ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۰۹ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۷۴ هزار تومان معامله شد.

روند هفتگی؛ دلار و اونس دو عامل اصلی

بررسی تغییرات قیمت سکه در این هفته نشان می‌دهد که در روز‌های ابتدایی قیمت‌ها همسو با افت نرخ ارز و تعطیلی بازار جهانی طلا روند نزولی داشت. اما از میانه هفته و با رشد خیره‌کننده اونس جهانی به کانال تاریخی ۴ هزار دلار و افزایش نرخ دلار در بازار داخلی، روند قیمت طلا و سکه دوباره صعودی شد.

هرچند بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه روز سه‌شنبه تلاش کرد روند صعودی را مهار کند، اما سمت و سوی بازار همچنان تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و دلار آزاد باقی مانده است.

چشم‌انداز طلای جهانی

گلدمن ساکس، بانک سرمایه‌گذاری معتبر جهانی، پیش‌بینی خود از قیمت جهانی طلا در دسامبر ۲۰۲۶ را به روز کرده و قیمت هدف هر اونس را از ۴۳۰۰ دلار به ۴۹۰۰ دلار افزایش داده است. این رشد پیش‌بینی ناشی از ورود سرمایه به صندوق‌های ETF و تداوم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی اعلام شده است. به اعتقاد تحلیل‌گران گلدمن ساکس، بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۸۰ تن و در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰ تن طلا خریداری خواهند کرد و بازار‌های نوظهور نیز روند متنوع‌سازی ذخایر ارزی با محوریت طلا را ادامه خواهند داد.

عقب‌نشینی دلار، طلا و سکه در پایان هفته/ پیش‌بینی روند قیمت‌ها در هفته آینده

دلار؛ محرک اصلی بازار داخلی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل کاهش قیمت‌ها در پایان هفته، افت نرخ دلار بود. در معاملات روز پنج‌شنبه، هر اسکناس دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به ۱۱۳ هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل ۲ هزار و ۶۰۰ تومان ارزان‌تر بود.

بسیاری از فعالان بازار پیش بینی می کنند در دو روز ابتدایی هفته آینده تغییر چشمگیری در قیمت طلا و سکه رخ نخواهد داد و از روز دوشنبه، همزمان با بازگشایی بازار جهانی فلزات گران‌بها، سمت و سوی اونس طلا تعیین‌کننده خواهد بود. برخی فعالان بازار نیز بر این باورند که سیگنال رشد نرخ دلار تأثیر بیشتری نسبت به نوسانات اونس جهانی دارد و در صورت بازگشت دلار بر مدار صعودی، طلا و سکه نیز رشد خواهند کرد. 

به گزارش تابناک؛ بازار طلا و سکه تهران در پایان این هفته، تحت تأثیر نوسانات دلار و اونس جهانی، شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بود. با ادامه روند کنونی دلار (افت چهار هزار تومانی نسبت به پایان هفته قبل) و اونس، هفته آینده قیمت‌ها نوسان محدود یا افزایش جزئی را تجربه خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید علاوه بر اونس جهانی، تحرکات دلار و سیاست‌های بانک مرکزی را نیز با دقت رصد کنند تا استراتژی خرید و فروش خود را به‌درستی تعیین کنند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت سکه قیمت دلار بازار طلا خرید سکه
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
۴ سناریو پیش پای بازار طلا/ قیمت طلا تا سال دیگر چقدر می‌شود؟
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ar1
tabnak.ir/005ar1