حباب سکه ۷ میلیون تومان شد

کشتی آرای با بیان اینکه قیمت سکه از ۱۱۹ میلیون تومان به ۱۱۵ میلیون تومان کاهش یافته است، گفت: با سیاست‌های حراج و پیش‌فروش سکه و عرضه سنگین ارز تا حدودی از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمد کشتی‌آرای، فعال بازار طلا، از تعدیل قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار سکه و طلا طی روز جاری خبر داد و گفت: روز گذشته بهای سکه تمام‌بهار آزادی تا سطح ۱۱۹ میلیون تومان پیش رفت، اما با کاهش نرخ ارز و افت قیمت جهانی طلا، روند صعودی متوقف و قیمت‌ها روی ۱۱۵ میلیون تومان تثبیت شد.

به گفته او، بازار جهانی طلا در طول هفته اخیر افزایش قابل‌توجهی به میزان ۱۵۶ دلار را تجربه کرده که به‌طور طبیعی فشار قیمتی بر بازار داخلی وارد می‌کند.

این فعال بازار طلا همچین گفت: حباب سکه که در هفته‌های گذشته به سطوح بالاتری رسیده بود، اکنون نسبت به ۱۰ روز قبل به حدود ۷ میلیون تومان کاهش یافته است.

کشتی‌آرای علت این افت را عرضه پیوسته سکه توسط بانک مرکزی عنوان کرد و تاکید داشت که بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، این روند ادامه خواهد داشت. در بازار داخلی هم‌اکنون سکه تمام‌بهار آزادی با نرخ ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود، در حالی که قیمت طلای ۱۸ عیار پیش‌تر تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش رفته بود.

وی مدیریت بازار توسط بانک مرکزی را عامل اصلی جلوگیری از جهش‌های ناگهانی دانست و توضیح داد که اگر سیاست‌های حراج و پیش‌فروش سکه و عرضه سنگین ارز اجرا نمی‌شد، قیمت‌ها بالاتر میرفت.