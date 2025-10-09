سد کرج در بدترین وضعیت ۶۳ سال اخیر

با وجود حدود ۲۵ میلیون مترمکعب ذخیره آبی در سد کرج، امکان تولید انرژی برق آبی از این سد وجود ندارد و ۸۶ درصد مخزن این سد خالی است اما هنوز حجم آب پشت سد کرج به حجم مرده مخزن نرسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سد امیرکبیر (سد کرج) به عنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال ۱۳۴۰ به بهره‌برداری رسید. از نظر میزان کم‌آبی، برای سد کرج که یکی از ۵ سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است، شرایطی پیش آمده که در طول ۶۳ سال عمر بهره‌برداری از این سد، بی‌سابقه بوده است.

سطح حوزه آبریزی به‌مساحت ۷۶۴ کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه به‌میزان ۴۷۲ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۶۳ کیلومتری شمال‌غربی تهران و در کیلومتر ۲۳ جاده کرج ــ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.

طبق آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با ورودی آب از رودخانه‌های بالادست و برداشت آب برای مصارف زیست‌محیطی، شرب و کشاورزی، از مجموع حجم ۲۰۵ میلیون مترمکعبی مخزن این سد، تنها ۲۵ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود ۱۴ درصد ظرفیت سد کرج پُر و حدود ۸۶ درصد ظرفیت مخزن این سد خالی است.

این درحالی است که در زمان مشابه سال قبل، مخزن سد کرج ۱۱۱ میلیون مترمکعب آب در شروع پاییز داشت و متوسط درازمدت آمار ذخیره آب در این سد در زمان مشابه، ۱۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم ذخایر سد کرج نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۷۶ درصد کاهش داشته است.

در ابتدای پاییز امسال، با رسیدن حجم ذخایر آبی سد کرج به ۲۸ میلیون مترمکعب، نیروگاه این سد دیگر امکان تولید برق نداشته و از مدار خارج شده و همجنان امکان تولید برق از منابع آبی سد کرج وجود ندارد.

از آنجایی که حجم فعلی آب در سد کرج حدود ۲۵ میلیون مترمکعب و حجم مرده آن ۱۰ میلیون مترمکعب برآورد شده، هنوز این سد به حجم مرده نرسیده است.