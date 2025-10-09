En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 167
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۳۰۶
کد خبر:۱۳۳۳۳۰۶
537 بازدید
حیات وحش

تصاویر عملیات نجات دراماتیک جگوار تیر خورده

ماموران حیات وحش برزیل یک جگوار زخمی را که در رود «ریو نگرو» در حال شنا بود، نجات دادند. ویدیویی که توسط گروه امنیت عمومی ایالت آمازوناس منتشر شده، نشان می‌دهد این جگوار — که حیوان ملی و گونه‌ای حفاظت‌شده در برزیل است به تیوپ نجاتی چنگ زده و توسط قایق پلیس نظامی یدک کشیده می‌شود. پلیس نظامی با همکاری گروه حمایت از حیوانات و یک کارشناس گربه‌سانان توانست این حیوان را نجات دهد. گزارش‌های محلی حاکی است که جگوار چندین بار هدف گلوله قرار گرفته و بیش از 30 ترکش در صورت، سر و گردن خود دارد. با وجود این جراحات، وضعیت جسمانی حیوان پایدار گزارش شده و پس از درمان اولیه در کلینیکی در شهر مانائوس، برای مراقبت‌های بیشتر به باغ‌وحش منتقل شد. برزیل میزبان تقریباً نیمی از جمعیت باقی‌مانده جگوارهای جهان است و بسیاری از آن‌ها در جنگل‌های انبوه آمازون و مناطق باتلاقی اطراف کشور زندگی می‌کنند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حیات وحش جگوار پلنگ ویدیو
اخبار مرتبط
تصاویر نادر از پلنگ ایرانی در حال خوردن لاشه گراز
لحظات دزدی یک کفتار از پلنگ!
پلنگ نادر ایرانی، وحشت زده در محاصره 30 سگ‌ ولگرد
استتار پلنگ ایرانی در ارتفاعات مازندران
رویارویی پلنگ و توله‌هایش با مار شاه کبرا
ثبت یوزپلنگ و خرس در قلب طبیعت مازندران
شکار سگ توسط پلنگ تیز دندان
نجات جگوار شش ساله از قاچاقچیان
شکار بزرگ‌ترین جونده توسط جگوار
مواجهه مورچه‌خوار با جگوار
شکار تمساح توسط پلنگ در رودخانه
شکار تمساح کیمن توسط جگوار
جگوار آمریکایی که در ایران به دنیا آمد!
درباره جگوارها چه می‌دانیم؟
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟