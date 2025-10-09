تصاویر عملیات نجات دراماتیک جگوار تیر خورده

ماموران حیات وحش برزیل یک جگوار زخمی را که در رود «ریو نگرو» در حال شنا بود، نجات دادند. ویدیویی که توسط گروه امنیت عمومی ایالت آمازوناس منتشر شده، نشان می‌دهد این جگوار — که حیوان ملی و گونه‌ای حفاظت‌شده در برزیل است به تیوپ نجاتی چنگ زده و توسط قایق پلیس نظامی یدک کشیده می‌شود. پلیس نظامی با همکاری گروه حمایت از حیوانات و یک کارشناس گربه‌سانان توانست این حیوان را نجات دهد. گزارش‌های محلی حاکی است که جگوار چندین بار هدف گلوله قرار گرفته و بیش از 30 ترکش در صورت، سر و گردن خود دارد. با وجود این جراحات، وضعیت جسمانی حیوان پایدار گزارش شده و پس از درمان اولیه در کلینیکی در شهر مانائوس، برای مراقبت‌های بیشتر به باغ‌وحش منتقل شد. برزیل میزبان تقریباً نیمی از جمعیت باقی‌مانده جگوارهای جهان است و بسیاری از آن‌ها در جنگل‌های انبوه آمازون و مناطق باتلاقی اطراف کشور زندگی می‌کنند.