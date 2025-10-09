ساختار جالب جدیدترین مدل توالت را ببینید

آیا میدانستید که مطالعات و نمونههای اولیهای وجود دارند که نحوه استفاده از توالت را کاملاً مورد بازنگری قرار میدهند؟ این ایده ساده اما قدرتمند است: تغییر وضعیت بدن در حین اجابت مزاج برای جلوگیری از مشکلاتی مانند یبوست، بواسیر و فشار غیرضروری بر رودهها. یکی از این پروژهها، توالت تندرستی است که توسط دانشجویان دانشگاه مرکزی سنت مارتینز در لندن برای مسابقه «توالت آینده» که توسط شرکت بریتانیایی Dyno-Rod برگزار میشود، ساخته شده است. آنها توالتی را پیشنهاد دادند که یک نشیمنگاه سنتی بلند را با سکویی برای حمایت از پاها ترکیب میکند و بدن را با زاویه تقریباً 45 درجه نسبت به زمین کج میکند. این وضعیت شبیه به حالت چمباتمه زدن است که توسط بسیاری از متخصصان برای تسهیل اجابت مزاج ایدهآل در نظر گرفته میشود. تحقیقات نشان داده است که حالت چمباتمه زدن، زاویه آنورکتال را که رکتوم را به مقعد متصل میکند، شل میکند و تلاش لازم برای تخلیه را کاهش میدهد. یک مطالعه که در مجله بیماریهای گوارشی و علوم منتشر شده است، نشان داد که چمباتمه زدن میانگین زمان اجابت مزاج را از 130 ثانیه به حدود 50 ثانیه کاهش میدهد و ناراحتی کمتری را نیز به همراه دارد. این نوع شواهد از این ایده پشتیبانی میکند که تغییرات کوچک ارگونومیک میتواند مزایای قابل توجهی برای سلامت دستگاه گوارش ایجاد کند. نکته مهم این است که این نوآوریها هنوز در مرحله مفهومی هستند. توالت Wellbeing به صورت تجاری در دسترس نیست، اما نشان دهنده یک روند طراحی متمرکز بر سلامت بدن است. حرکات، حالتها و پشتیبانیهای آناتومیکی به طور فزایندهای در صنایعی که قبلاً این نوع جزئیات را نادیده میگرفتند، مورد توجه قرار میگیرند.