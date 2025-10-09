عکس:مراسم تالار مشاهیر فوتبال آلمان

باستین شواین اشتایگر، یوپ هاینکس، هورشت هروبش، اتو ریهگل، برت تراوتمان (درگذشته) و گیدو بوخوالد به عنوان اعضای جدید تالار مشاهیر فوتبال آلمان، معرفی شدند. فیلیپ لام که با آلمان به عنوان کاپیتان قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل شده است و عضوی از تالار مشاهیر محسوب می‌شود، جایزه شواین اشتایگر را داد. عکاس: جواد محمدپور