عکس:مراسم تالار مشاهیر فوتبال آلمان
باستین شواین اشتایگر، یوپ هاینکس، هورشت هروبش، اتو ریهگل، برت تراوتمان (درگذشته) و گیدو بوخوالد به عنوان اعضای جدید تالار مشاهیر فوتبال آلمان، معرفی شدند. فیلیپ لام که با آلمان به عنوان کاپیتان قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل شده است و عضوی از تالار مشاهیر محسوب میشود، جایزه شواین اشتایگر را داد. عکاس: جواد محمدپور
