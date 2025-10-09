En
حماس: اسرائیل در پی دستکاری آتش‌بس

سخنگوی جنبش حماس با بیان اینکه این جنبش بخشی از حکمرانی غزه نخواهد بود، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی برای دستکاری در برخی تفاهمات انجام شده در توافق آتش‌بس تلاش می‌کند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: رژیم اشغالگر سعی می‌کند موعد‌ها، فهرست‌ها و برخی از گام‌های مورد توافق را دستکاری کند. حازم قاسم تاکید کرد: رژیم اشغالگر باید به آنچه در مورد آن توافق شده است، پایبند باشد و ما از میانجیگران می‌خواهیم که بر این رژیم إعمال فشار کنند. وی افزود: آنچه که ما از سوی میانجیگران متوجه شدیم این است که این توافق آغازی برای پایان جنگ کشتارجمعی علیه نوار غزه است. در حال حاضر این مهم است که شرایط میدانی برای تکمیل روند تحویل اسیران بر اساس توافق فراهم شود.

 سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد: کشور‌های ضامن و میانجیگر باید بر رژیم اشغالگر جهت تعهد به جدول‌هایی که در مورد آن توافق حاصل شده است، إعمال فشار کنند. حازم قاسم تصریح کرد: تمامی اسیران زنده و مرده در مرحله نخست توافق تحویل داده خواهند شد. اگر شرایط میدانی مناسب فراهم شود امکان تحویل تمامی اسیران به صورت یکباره وجود دارد.

وی افزود: سلاح مقاومت برای دفاع از مردم ما و برای تضمین استقلال تصمیم فلسطین، قانونی و مشروع است. مسائلی وجود دارد که ما با میانجیگران برای برقراری آتش بس در خصوص آن صحبت می‌کنیم؛ اما بر اساس تحویل سلاح نیست. سخنگوی حماس گفت: ما آماده اجرای مرحله نخست هستیم و دست به هر تلاشی برای موفقیت آمیز بودن توافق جهت پایان جنگ می‌زنیم. سخنگوی حماس با بیان اینکه این جنبش بخشی از حکمرانی غزه نخواهد بود، افزود: ما انعطاف لازم را در این راستا نشان دادیم.

حماس اسرائیل آتش بس توافق
