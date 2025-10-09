En
همدان در تب اعتراض

پس از انتشار تصاویری منتسب به پیام‌های توهین‌آمیز برخی دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در شبکه‌های اجتماعی، موجی از واکنش‌ها و مطالبه‌گری دانشجویان و شهروندان شکل گرفت که در نهایت به تجمع اعتراضی مقابل درِ اصلی دانشگاه انجامید؛ تجمعی که با وعده پیگیری «بدون اغماض» استانداری و ورود هیأت ویژه وزارت علوم همراه شد، اما همچنان در انتظار اعلام نتیجه رسمی است.
همدان در تب اعتراض

به گزارش خبرنگار تابناک در استان همدان، حاشیه‌های اخیر دانشگاه بوعلی‌سینا که از یک رشته ادعا‌های منتشرشده در فضای مجازی آغاز شد، در کمتر از چند روز به صحنه یک تجمع اعتراضی مقابل درِ اصلی این دانشگاه کشیده شد.

ماجرا از جایی شروع شد که تصاویری منتسب به پیام‌های مزاحمت‌آمیز و توهین‌آمیز برخی دانشجویان خارجی خطاب به دانشجویان دختر، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد؛ ادعا‌هایی که هنوز هیچ مرجع رسمی صحت یا سقم آن را تأیید نکرده است.

در روز‌های منتهی به دوشنبه ۱۴ مهرماه، حجم بالایی از تصاویر و پیام‌ها در کانال‌ها و گروه‌های مجازی منتشر شد که به گفته کاربران، به تعدادی از دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی سینا تعلق داشت. ادعا می‌شد این پیام‌ها حاوی محتوای زننده و غیر اخلاقی بوده و جنبه مزاحمت داشته است.

واکنش‌ها، ابتدا در فضای مجازی، سپس در محوطه دانشگاه و گروه‌های دانشجویی بالا گرفت. بسیاری از دانشجویان مدعی بودند مسئولان دانشگاه به هشدار‌ها و گزارش‌های اولیه بی‌توجهی کرده‌اند و این بی‌عملی به انباشت نارضایتی‌ها انجامیده است.

بعدازظهر دوشنبه، از ساعت حدود ۱۵:۳۰، جمعی از دانشجویان و شهروندان معترض در مقابل درب اصلی دانشگاه بوعلی سینا گرد آمدند. شعار‌هایی مانند «حراست حراست حمایت» و «نیروی انتظامی حمایت حمایت» نشان می‌داد که تمرکز اعتراض‌ها بیش از محتوای پیام‌ها، بر مطالبه برخورد جدی با رفتار‌های مغایر قوانین و اخلاق دانشگاه است.

در حین تجمع، مجید درویشی، فرماندار همدان، در محل حاضر شد و خطاب به حاضران گفت: موضوع بدون اغماض پیگیری می‌شود و اگر تخلفی ثابت شود، نه‌تنها با افراد خاطی، بلکه با مسئولانی که قصور داشته‌اند نیز برخورد خواهد شد، هرگونه اظهارنظر خارج از روند رسمی ممکن است باعث برداشت‌های نادرست شود، لذا باید صبر کنیم تا بررسی‌ها تکمیل و تصمیم نهایی بر اساس مستندات اتخاذ شود.

هم‌زمان با اعلام موضع استانداری، وزارت علوم نیز یک هیأت ویژه را برای بررسی ابعاد ماجرا به همدان اعزام کرد. در اطلاعیه‌های اولیه وزارتخانه آمده است: هنوز هیچ نتیجه قطعی وجود ندارد و تا پایان بررسی‌ها نمی‌توان درباره صحت یا سقم ادعا‌ها اظهار نظر کرد.

بخش قابل توجهی از کارشناسان معتقدند که نقش شبکه‌های اجتماعی در برجسته‌سازی و تشدید این مسئله بسیار پررنگ بوده است. انتشار سریع و ویروسی تصاویر ادعایی، آن هم بدون بررسی و تأیید رسمی، زمینه شکل‌گیری فضای ملتهب و بی‌اعتمادی میان دانشجویان و مردم را فراهم کرده است.

«نوید جاویدنیا» تحلیلگر مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان همدان، گفت: تجربه‌های مشابه نشان داده‌اند که هرگاه یک مسئله به‌صورت خام و بدون پالایش در فضای مجازی منتشر شود، احتمال دامن‌زدن به هیجان جمعی و اعتراض بالا می‌رود که این هیجان، چه بر پایه واقعیات و چه بر اساس شایعات باشد، نیازمند پاسخ سریع و شفاف از سوی مسئولان است، تأخیر در اطلاع‌رسانی یا بیان مواضع رسمی، باعث می‌شود مردم به کانال‌های غیررسمی و شایعات اتکا کنند.

وی افزود: در مدیریت چنین بحران‌هایی، سرعت و صداقت اطلاع‌رسانی مهم‌ترین مؤلفه‌هاست و اگر ثابت شود تعرض یا رفتاری خارج از عرف رخ داده، برخورد قانونی باید قاطع و علنی باشد تا پیام روشنی به جامعه دانشگاهی داده شود. اما حتی اگر ادعا‌ها بی‌اساس باشد، تکذیب رسمی و توضیح مستند باید فوری انجام گیرد تا از ادامه التهاب جلوگیری شود.

گفتنی است، پرونده دانشگاه بوعلی‌سینا هنوز در مرحله بررسی است و هیچ نتیجه رسمی منتشر نشده، آنچه تاکنون روشن است، نشان‌دهنده ترکیب پیچیده‌ای از ادعا‌های فضای مجازی، نارضایتی دانشجویان، و مطالبه شفافیت، از سوی نهاد‌های رسمی است.

این واقعه، بار دیگر اهمیت واکنش سریع و شفاف برابر بحران‌های شکل‌گرفته در شبکه‌های اجتماعی را یادآور می‌شود؛ بحرانی که اگر مدیریت صحیح نداشته باشد، به‌سرعت از مرز‌های دانشگاه فراتر می‌رود و به یک مطالبه اجتماعی تبدیل می‌شود.

محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
1
8
پاسخ
دانشجویان خارجی شماره همراه دانشجویان دختر را از کجا درآوردند که پیام ارسال کردند؟ از چه طریقی؟ ابتدا باید این موضوع روشن شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
1
5
پاسخ
بازهم فضای مجازی متهم شد !!!!
