بورس تهران در دومین هفته مهر با نوسانی متعادل، در بیشتر روزها سبزپوش بود و در نهایت با رشد نزدیک به ۲۰۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت روند مثبتی را به ثبت رساند و در نهایت در آخرین روز هفته با افت نسبی شاخص کل همراه بود. به گونه ای که در جریان معاملات آخرین روز معاملاتی هفته، بانکی‌ها با ورود پول حقیقی قابل‌توجهی همراه بودند و در مقابل فلزات اساسی، پالایش و محصولات شیمیایی بیشترین میزان خروج پول حقیقی را در روز چهارشنبه ثبت کردند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نگاهی به روند شاخص کل بورس در دومین هفته مهرماه نشان می‌دهد که طی پنج روز کاری، نماگر کل بازار سهام چهار روز مثبت و یک روز منفی را تجربه کرد و در پایان، در مقایسه با هفته پیش، رشد ۱۹۷ هزار واحدی داشت تا در سطح دو میلیون و ۹۲۶ هزار واحد متوقف شود. اکنون نگاه سهامداران به هفته آینده دوخته شده تا ببینند آیا بازار بار دیگر به کانال سه میلیونی بازمی‌گردد یا خیر.

در همین زمینه، پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک با اشاره به رفتار بازار طی دو هفته اخیر اظهار داشت: پس از روزی که خبر فعال شدن مکانیزم ماشه منتشر شد، بسیاری انتظار داشتند بورس با افت آغاز شود، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، بازار نه‌تنها منفی نشد بلکه با معاملات پرحجم و ارزش بالا، روند مثبتی را تجربه کرد.

وی افزود: در دو هفته اخیر تغییر قابل توجهی در نرخ بهره یا نرخ ارز توافقی نداشتیم، اما نوع ورود پول به بازار متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد سرمایه‌ای تازه و پرقدرت وارد بورس شده؛ مشابه آنچه در سال ۱۳۹۸ پس از شهادت سردار سلیمانی شاهدش بودیم، زمانی که بازار برخلاف فضای منفی، چند روز پیاپی رشد کرد.

الیاس‌کردی با اشاره به حضور ۲۳۶ هزار کد فعال حقیقی در معاملات هفته گذشته گفت: معتقدم جنس این پول نه حقوقی است و نه حقیقی. این نوع سرمایه در برهه‌های خاص وارد بازار می‌شود و تأثیرگذاری بالایی دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند بازار را طی یک هفته در صف خرید نگه دارد یا به سمت صف فروش هدایت کند. در واقع این پول خودش تصمیم می‌گیرد و مسیر بازار را تعیین می‌کند.

او با اشاره به رشد اخیر نرخ دلار آزاد و زمزمه‌هایی از افزایش نرخ ارز توافقی خاطرنشان کرد: در ظاهر، فاکتور‌هایی مانند دلار، بازار را صعودی نشان می‌دهند؛ اما واقعیت این است که رشد دو هفته اخیر بازار از جنس تحلیل بنیادی نیست، بلکه ناشی از حضور یک پول پرقدرت کوتاه‌مدت است که با هدف‌های خاص وارد شده است.

پیش‌بینی بورس برای هفته آینده

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیش‌بینی بازار در هفته آینده گفت: دو روز ابتدایی هفته آینده تعیین‌کننده مسیر بازار خواهند بود. اگر در همان روز‌ها ارزش معاملات روزانه در سطح ۱۶ هزار میلیارد تومان باقی بماند، احتمال زیاد در پایان هفته آینده (چهارشنبه) قیمت سهام‌ ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کند. اما در صورتی‌که حجم معاملات کاهش یابد، بازار به سرعت به وضعیت متعادل بازمی‌گردد.

ارزش دلاری بورس چقدر است؟

الیاس‌کردی در ادامه با اشاره به تغییر ارزش دلاری بازار سرمایه گفت: در مهرماه سال گذشته، ارزش دلاری بورس ایران حدود ۱۳۳ میلیارد دلار بود، اما اکنون در میانه مهر ۱۴۰۴ به ۹۵ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی بازار همچنان با مرز ۱۰۰ میلیارد دلاری فاصله دارد. در حالی که باید یادآور شد در سال ۱۳۹۹ ارزش دلاری بازار سهام ایران ۴۶۹ میلیارد دلار بود و از آن زمان تاکنون، همواره روندی نزولی را طی کرده است.