En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اختلاف چشم‌گیر ارزش دلاری بورس با سال ۹۹ / پیش‌بینی هفته آینده بازار سهام زیر سایه یک فاکتور مهم

بورس تهران در دومین هفته مهر با نوسانی متعادل، در بیشتر روزها سبزپوش بود و در نهایت با رشد نزدیک به ۲۰۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۲۵۶
| |
1210 بازدید
اختلاف چشم‌گیر ارزش دلاری بورس با سال ۹۹ / پیش‌بینی هفته آینده بازار سهام زیر سایه یک فاکتور مهم

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت روند مثبتی را به ثبت رساند و در نهایت در آخرین روز هفته با افت نسبی شاخص کل همراه بود. به گونه ای که در جریان معاملات آخرین روز معاملاتی هفته، بانکی‌ها با ورود پول حقیقی قابل‌توجهی همراه بودند و در مقابل فلزات اساسی، پالایش و محصولات شیمیایی بیشترین میزان خروج پول حقیقی را در روز چهارشنبه ثبت کردند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نگاهی به روند شاخص کل بورس در دومین هفته مهرماه نشان می‌دهد که طی پنج روز کاری، نماگر کل بازار سهام چهار روز مثبت و یک روز منفی را تجربه کرد و در پایان، در مقایسه با هفته پیش، رشد ۱۹۷ هزار واحدی داشت تا در سطح دو میلیون و ۹۲۶ هزار واحد متوقف شود. اکنون نگاه سهامداران به هفته آینده دوخته شده تا ببینند آیا بازار بار دیگر به کانال سه میلیونی بازمی‌گردد یا خیر.

در همین زمینه، پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک با اشاره به رفتار بازار طی دو هفته اخیر اظهار داشت: پس از روزی که خبر فعال شدن مکانیزم ماشه منتشر شد، بسیاری انتظار داشتند بورس با افت آغاز شود، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، بازار نه‌تنها منفی نشد بلکه با معاملات پرحجم و ارزش بالا، روند مثبتی را تجربه کرد.

وی افزود: در دو هفته اخیر تغییر قابل توجهی در نرخ بهره یا نرخ ارز توافقی نداشتیم، اما نوع ورود پول به بازار متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد سرمایه‌ای تازه و پرقدرت وارد بورس شده؛ مشابه آنچه در سال ۱۳۹۸ پس از شهادت سردار سلیمانی شاهدش بودیم، زمانی که بازار برخلاف فضای منفی، چند روز پیاپی رشد کرد.

الیاس‌کردی با اشاره به حضور ۲۳۶ هزار کد فعال حقیقی در معاملات هفته گذشته گفت: معتقدم جنس این پول نه حقوقی است و نه حقیقی. این نوع سرمایه در برهه‌های خاص وارد بازار می‌شود و تأثیرگذاری بالایی دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند بازار را طی یک هفته در صف خرید نگه دارد یا به سمت صف فروش هدایت کند. در واقع این پول خودش تصمیم می‌گیرد و مسیر بازار را تعیین می‌کند.

او با اشاره به رشد اخیر نرخ دلار آزاد و زمزمه‌هایی از افزایش نرخ ارز توافقی خاطرنشان کرد: در ظاهر، فاکتور‌هایی مانند دلار، بازار را صعودی نشان می‌دهند؛ اما واقعیت این است که رشد دو هفته اخیر بازار از جنس تحلیل بنیادی نیست، بلکه ناشی از حضور یک پول پرقدرت کوتاه‌مدت است که با هدف‌های خاص وارد شده است.

پیش‌بینی بورس برای هفته آینده

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیش‌بینی بازار در هفته آینده گفت: دو روز ابتدایی هفته آینده تعیین‌کننده مسیر بازار خواهند بود. اگر در همان روز‌ها ارزش معاملات روزانه در سطح ۱۶ هزار میلیارد تومان باقی بماند، احتمال زیاد در پایان هفته آینده (چهارشنبه) قیمت سهام‌ ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کند. اما در صورتی‌که حجم معاملات کاهش یابد، بازار به سرعت به وضعیت متعادل بازمی‌گردد.

ارزش دلاری بورس چقدر است؟

الیاس‌کردی در ادامه با اشاره به تغییر ارزش دلاری بازار سرمایه گفت: در مهرماه سال گذشته، ارزش دلاری بورس ایران حدود ۱۳۳ میلیارد دلار بود، اما اکنون در میانه مهر ۱۴۰۴ به ۹۵ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی بازار همچنان با مرز ۱۰۰ میلیارد دلاری فاصله دارد. در حالی که باید یادآور شد در سال ۱۳۹۹ ارزش دلاری بازار سهام ایران ۴۶۹ میلیارد دلار بود و از آن زمان تاکنون، همواره روندی نزولی را طی کرده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیش بینی بورس بازار سهام شاخص کل بورس سهامداران
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005aq8
tabnak.ir/005aq8