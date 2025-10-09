نقش آلمان در جنگ ۱۲ روزه به روایت تهران تایمز

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری الف؛ در جریان این تجاوز، آلمان نهتنها از حملات اسرائیل حمایت سیاسی کرد، بلکه نیروهایی را به سرزمینهای اشغالی اعزام و در عملیات نظامی مشارکت داد.
️این اقدام بر اساس توافق محرمانه میان فرماندهان اسرائیلی و آلمانی انجام شده بود. با شدت گرفتن جنگ و حملات ایران، نیروهای آلمانی میدان را ترک کردند.
️این دومین مورد مشارکت آلمان در حملات علیه ایران است؛ پیشتر نیز در جنگ تحمیلی، آلمان سلاح شیمیایی در اختیار صدام قرار داده بود.
️هنوز مشخص نیست پارلمان آلمان اعزام این نیروها را تأیید کرده یا نه، در حالیکه قانون اساسی آلمان چنین اقدامی را بدون مجوز پارلمان ممنوع کرده است.
️تهران تایمز میگوید ایران به اسامی و مستندات مربوط به نیروهای آلمانی حاضر در جنگ دست یافته است. این افشاگری همزمان با بحران بیسابقه جاسوسی در اسرائیل صورت گرفته است.
گفتنی است در اثنای این جنگ فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در مصاحبهای حمله رژیم صهیونیستی به ایران را «کاری کثیف» خوانده بود که اسرائیل به جای غرب آن را انجام میدهد.