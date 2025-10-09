یک هفته پس از قطعی ۴۸ ساعته ارتباطات مخابراتی در افغانستان، دسترسی به چندین سایت شبکه اجتماعی، از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام و اسنپ‌چت در این کشور، محدود شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که سایت‌های شبکه‌های اجتماعی در تلفن‌های هوشمند در ولایات سراسر افغانستان قابل دسترسی نبوده‌اند و همزمان، سرعت اینترنت به طور قابل توجهی کندتر از حد معمول بوده است.

گروه رصد اینترنت نت‌بلاکس اعلام کرد این محدودیت‌ها اکنون بر روی چندین ارائه‌دهنده تائید شده و این الگو نشان دهنده یک محدودیت عمدی است. این اختلال در درجه اول بر تلفن همراه تاثیر می‌گذارد و برخی از خطوط تلفن ثابت نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

در قطعی اخیر سرویس تلفن همراه و اینترنت بدون هشدار قبلی، فعالیت کسب و کار‌ها متوقف شد و ارتباط مردم افغانستان با سایر نقاط جهان قطع کرد. این قطعی گسترده چند هفته پس از آن روی داد که دولت به دستور مقامات طالبان، قطع اینترنت پرسرعت در برخی مناطق را برای مقابله با فساد اخلاقی آغاز کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اطلاعات وب‌سایت تخصصی «دیتاریپورتال» نشان می‌دهد در آغاز سال میلادی جاری، ۱۳.۲ میلیون نفر در افغانستان به اینترنت دسترسی داشتند که معادل حدود ۳۰.۵ درصد از جمعیت این کشور است و حدود ۴.۰۵ میلیون نفر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند.