پست یک مقام دولتی با کپشن آی حروم زاده‌ها!

سید عباس موسوی سفیر سابق ایران در آذربایجان و معاون مراسم و تشریفات ریاست جمهوری در صفحه شخصی خود، واکنش عجیبی به اظهارات خصمانه علیه جزایر ایرانی خلیج فارس نشان داد.
1299 بازدید
۷

به گزارش تابناک؛ سید عباس موسوی سفیر سابق ایران در آذربایجان و معاون مراسم و تشریفات ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات خصمانه علیه جزایر ایرانی خلیج فارس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‌‏آهای حرومزاده ها! ما هنوز زنده‌ایم ...

پست یک مقام دولتی با کپشن آی حروم زاده ها!

برچسب ها
سید عباس موسوی سفیر ایران جزایر ایرانی خلیج فارس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
10
4
پاسخ
این آقا به خاطر دیذده شدن حاضر هر کاری بکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
8
6
پاسخ
اینم از سیاست مدار ما!!!
مد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
10
پاسخ
این اخرین جمله سکانس فیلم پاپیون هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
4
2
پاسخ
حرف غلطی زده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
2
3
پاسخ
دمش گرم
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
1
0
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
به شعاردادن و فحش دادن نیست به کار و تلاش و برنامه هست
