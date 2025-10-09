به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ بنا بر گزارش سازمان هواشناسی کشور امروز پنجشنبه (۱۷ مهر) در ساعات عصرگاهی و شب در جنوب شرقی کشور افزایش ابر، رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود. امروز در نوار شمالی کشور افزایش دما و از جمعه روند کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: «از امروز تا ۵ روز آینده در ساعات عصرگاهی در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان بارش پراکنده همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود. امروز در نوار شمالی کشور شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.»
فریبا گودرزی افزود: «امروز و فردا در شمال غرب، غرب، دامنههای جنوبی البرز وزش باد با خیزش گرد و خاک همراه است. شنبه برای جنوب غرب و یکشنبه برای شمال غرب و نیمه شرقی کشور نیز خیزش گرد و خاک همراه با کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.»
امروز نیز وزش باد نسبتا شدید جنوبی همراه با افزایش محسوس و بیهنجار دما در اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان سبب صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شدهاست و احتمال مخاطراتی از جمله احتمال افزایش ناگهانی دما و کاهش رطوبت، خطر آتش سوزی در مراتع و جنگلها، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و تنش دمایی در سالنهای پرورشی را به همراه دارد.
گودرزی ادامه داد: «از روز جمعه بارندگی در سواحل دریای خزر آغاز میشود. روز جمعه ابتدا در شمال غرب و اردبیل، گیلان و شنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد. یکشنبه برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده داریم.»
دمای تهران از روز جمعه روند کاهش نسبی را تجربه خواهد کرد. نوسانات دمایی تهران ۱۷ و ۲۹ درجه است.
پایتخت در یک هفته اخیر یک درجه گرمتر شد
کارشناس سازمان هواشناسی کشور همچنین گفت: «در ۲۴ ساعت اخیر، سردترین منطقه کشور، سربیشه در خراسان جنوبی با دمای ۲ درجه زیر صفر گزارش شدهاست. گرمترین منطقه کشور هم رامشیر در خوزستان با دمای ۴۲ درجه گزارش شدهاند. سردترین مرکز استان، شهرکرد ۲ درجه، بیرجند با دمای ۴ درجه و گرمترین مرکز استان اهواز با دمای ۴۱ درجه ثبت شدهاست.»
گزارش سازمان هواشناسی کشور همچنین نشان میدهد که دمای میانگین کشور در یک هفته اخیر نسبت به مقایسه بلند مدت ۰.۴ درجه کاهش داشتهاست. در این مقایسه ۵ استان کاهش دما داشتهاند. استانهای همدان با افزایش ۱.۷ درجه، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان و چهارمحال و بختیاری با ۱.۵ درجه در صدر جدول افزایش دما هستند. استان خراسان با منفی ۰.۶ درجه بیشترین کاهش دما را نشان دادهاست. استان تهران در این مقایسه ۰.۹ درجه گرمتر شده است.