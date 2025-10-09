En
حذف رضاییان؛ هم از ترکیب اصلی، هم از کاپیتانی!

ریکاردو ساپینتو تصمیم دارد بازوبند کاپیتانی استقلال را از رامین رضاییان پس بگیرد.
بازوبند کاپیتانی استقلال از رامین رضاییان پس گرفته می‌شود!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ رامین رضاییان در دیدار برابر المحرق بحرین، در غیاب چشمی بازوبند را بر بازو بست؛ اما پس از نمایش ضعیف، برای دیدار با چادرملو نیمکت‌نشین شد. گفته می‌شود برخی رفتارهای رضاییان قبل از دیدار با چادرملو زمانی که متوجه می‌شود در ترکیب اصلی تیم قرار ندارد موجب تعجب ساپینتو شده، تا جایی که سرمربی استقلال حتی در تصمیم خود درباره انتخاب او به‌عنوان کاپیتان دوم دچار تردید شده است.

گفتنی است در همان زمان، این تصمیم یعنی انتخاب رامین به‌عنوان کاپیتان دوم استقلال باعث دلخوری صالح حردانی و ابوالفضل جلالی نیز شد. هر دو مدافع استقلال اعتقاد داشتند از نظر سابقه و حضور مداوم در ترکیب تیم، شایسته‌تر از رضاییان برای بستن بازوبند در غیاب چشمی بودند.

رامین رضاییان باشگاه استقلال ریکاردو ساپینتو استقلال ساپینتو کاپیتان استقلال
