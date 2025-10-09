قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 17 مهر - 08:00 ارز قیمت (ریال) دلار 1,157,100 یورو 1,342,500 درهم امارات 314,980 پوند انگلیس 1,547,700 لیر ترکیه 27,800 فرانک سوئیس 1,441,500 یوان چین 162,500 ین ژاپن 757,540 وون کره جنوبی 810 دلار کانادا 829,100 دلار استرالیا 760,800 دلار نیوزیلند 667,900 دلار سنگاپور 893,200 روپیه هند 13,030 روپیه پاکستان 4,118 دینار عراق 870 لیر سوریه 88 افغانی 17,640 کرون دانمارک 179,800 کرون سوئد 122,400 کرون نروژ 115,900 ریال عربستان 308,790 ریال قطر 317,900 ریال عمان 3,004,900 دینار کویت 3,780,700 دینار بحرین 3,068,700 رینگیت مالزی 274,600 بات تایلند 35,520 دلار هنگ کنگ 148,700 روبل روسیه 14,200 منات آذربایجان 682,500 درام ارمنستان 3,020 لاری گرجستان 426,700 سوم قرقیزستان 13,230 سامانی تاجیکستان 125,800 منات ترکمنستان 331,300