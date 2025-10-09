به گزارش تابناک، جدول پخش زنده مسابقات ورزشی هر روز در ورزش سه منتشر می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند از ساعت و شبکه پخش بازی‌های مهم مطلع شوند. این کنداکتور روزانه شامل مسابقات داخلی و بین‌المللی است و در ادامه، فهرست کامل دیدارهایی که امروز پنجشنبه 17 مهر 1404 به‌صورت زنده از شبکه‌های مختلف پخش می‌شود را مشاهده می‌کنید.

فوتبال:

⏰ ساعت 19:30| فنلاند - لیتوانی

⏰ ساعت 22:15| اسکاتلند - یونان

⏰ ساعت 22:15| مالت - هلند

⏰ ساعت 22:15| جمهوری چک - کرواسی

⏰ ساعت 22:15| انگلیس - ولز

⏰ ساعت 23:00| آمریکا - ایتالیا

تنیس:

⏰ ساعت 14:00| زیزو برگس - نواک جوکوویچ

بسکتبال:

⏰ ساعت 15:00| نفت و گاز زاگرس جنوبی - پالایش نفت آبادان

⏰ ساعت 16:00| استقلال تهران - شهرداری گرگان

⏰ ساعت 17:00| پترو نوین ماهشهر - طبیعت اسلامشهر

⏰ ساعت 17:00| گلنور اصفهان - کاله مازندران

وزنه برداری:

⏰ ساعت 21:00| مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

بدنسازی:

⏰ ساعت 22:30| مسابقات مستر المپیا 2025 آمریکا

هندبال:

⏰ ساعت 11:30| زنان زاگرس جنوبی - نفت و گاز گچساران

⏰ ساعت 11:30| زنان کسری گرمدره - سنگ‌ آهن بافق

⏰ ساعت 11:30| زنان نامی نو اصفهان - سپاهان اصفهان

⏰ ساعت 11:30| زنان آذرخش هرمزگان - استقلال تهران

اسنوکر:

⏰ ساعت 09:30| مسابقات اسنوکر جایزه بزرگ جهان

⏰ ساعت 15:00| رونی سالیوان - استیفن مگوایر

❗ نکات مهم:

برنامه‌های پخش زنده ممکن است به‌دلایل فنی یا تغییر در جدول پخش شبکه‌ها، دستخوش تغییر شود.