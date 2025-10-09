En
چهره نامدار فوتبال آرژانتین درگذشت

باشگاه بوکاجونیورز اعلام کرد که میگل آنخل روسو، سرمربی بوکاجونیورز که دوران حرفه‌ای طولانی او بیش از دوازده باشگاه در آرژانتین، شیلی، مکزیک، اسپانیا و کلمبیا را در بر می‌گرفت، پس از مبارزه‌ای طولانی با بیماری سرطان درگذشت. او ۶۹ سال داشت.
چهره نامدار فوتبال آرژانتین درگذشت

به گزارش تابناک، باشگاه بوکاجونیورز خبر درگذشت میگل آنخل روسو را اعلام کرد. این باشگاه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: “میگل ردپایی جاودان بر جای گذاشت و همیشه نمونه‌ای از شادی، گرمی و تعهد خواهد بود. ما در این لحظه سخت در کنار خانواده و عزیزان او هستیم. خداحافظ، میگل عزیز!”

روسو که در سال ۲۰۱۷ به سرطان پروستات مبتلا شده بود، در ژوئن گذشته قرارداد هدایت بوکاجونیورز را برای سومین بار پذیرفت. او پیش‌تر این تیم را در سال ۲۰۰۷ و همچنین از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ هدایت کرده بود. آخرین رقابت مهم میگل آنخل روسو با بوکاجونیورز مربوط به جام جهانی باشگاه‌های فیفا ۲۰۲۵ بود. او تیم را در لیگ هدایت می‌کرد اما در پایان ماه گذشته به دلیل وخامت وضعیت جسمانی‌اش مرخصی گرفت. آخرین دیدار او روی نیمکت بوکاجونیورز در تاریخ ۲۱ سپتامبر و مقابل تیم سنترال کوردوبا در ورزشگاه لا بومبونرا برگزار شد. از آن زمان به بعد، دستیاران او، کلودیو اوبدا و خوونال رودریگز از کلمبیا، مسئولیت هدایت تیم را بر عهده گرفته اند.

در آرژانتین، روسو همچنین هدایت دو تیم محبوب دیگر را بر عهده داشت؛ سان لورنزو در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ و رایسینگ کلاب در سال ۲۰۱۰. در خارج از کشور، او تیم‌های Universidad de Chile در شیلی، سالامانکا در اسپانیا، مورلیا در مکزیک، میلوناریوس در کلمبیا، آلیانزا لیما در پرو، سرو پورتنیو در پاراگوئه و النصر در عربستان سعودی را هدایت کرده است.

روسو به عنوان بازیکن، هافبک تیم استودیانتس ده لا پلاتا بود و در سال ۱۹۷۵ حرفه‌ای شد و کل دوران بازیگری خود را در این باشگاه گذراند. او در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ شد و در نهایت در سال ۱۹۸۸ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

میگل آنخل روسو برادران روسو بوکاجونیورز پیشکسوت فوتبال درگذشت
