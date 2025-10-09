طرح استیضاح ماکرون رای نیاورد

روز چهارشنبه، دفتر مجلس ملی فرانسه این طرح را با ۱۰ رأی موافق، پنج رأی مخالف و پنج رأی ممتنع رد کرد. این تصمیم به این معنی است که این طرح به بقیه پارلمان ارجاع داده نخواهد شد.

«ماتیلد پانو» رئیس حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، نمایندگان راست‌گرای ممتنع را مقصر این شکست دانست. او پس از رأی‌گیری در ایکس نوشت: «حزب ملی همچنان مانع بحث و رأی‌گیری در مورد استیضاح امانوئل ماکرون می‌شود.»

«سباستین لکورنو» نخست‌وزیر مستعفی فرانسه روز چهارشنبه به فرانس ۲ گفت که «اکثریت مطلق در مجلس ملی با انحلال مخالف هستند.» او استدلال کرد: «می‌توانم به شما اطمینان دهم که اکنون زمان تغییر رئیس‌جمهور نیست.»

لکورنو روز دوشنبه پس از کمتر از یک ماه از تصدی پست نخست‌وزیری، در بحبوحه اختلافات بودجه‌ای و بن‌بست پارلمانی، از کابینه ماکرون استعفا داد. این هفتمین مرتبه‌ای است که یک نخست‌وزیر از زمان روی کار آمدن ماکرون به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۷، از پست نخست‌وزیری استعفا داده و از دولت ماکرون کناره‌گیری می‌کند. لکورنو موافقت کرد که پس از استعفا، ۴۸ ساعت به وظایف خود ادامه دهد.

به گزارش راشا تودی، قانون‌گذاران فرانسوی مخالف در ابتدا اوایل امسال خواستار استیضاح ماکرون شدند و او را به دلیل تشدید بحران سیاسی ناشی از تصمیمش در ژوئن ۲۰۲۴ برای انحلال پارلمان و اعلام انتخابات زودهنگام، سرزنش کردند.

طبق نظرسنجی اخیر Elabe که برای Les Echos انجام شده است، میزان محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه به دلیل تلاش‌های ناموفق دولتش برای تصویب بودجه‌ای به شدت نامحبوب، به ۱۴ درصد کاهش یافته است.