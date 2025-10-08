ادعای تحویل 40 جنگنده چین به ایران و خریدهای سنگین از روسیه!

پروفسور حسن اونال تحليل گر تركیه‌ای مسائل خاورميانه در مصاحبه‌ای مدعی شد: «ایران میگ 29 (نسل جدید) خریده است. سوخو 30 یا سوخو 35 خریده و خبرهایی نیز منتشر شده که سامانه پدافند اس 400 به ایران ارسال شده است. همچنین از چین توافق خرید 120 تا 150 جنگنده جی 10 سی انجام شده و حدود 40 فروند نیز تحویل داده شده است! اگر ایران این سلاح‌ها را خریده باشد و تحویل بگیرد و پرسنلش نیز خوب آموزش دیده باشند، ایران رقیب آمریکا در آسمان خواهد بود.» این تحلیل گر تسلط کامل اسرائیل بر حریم هوایی ایران در جنگ دوازده روزه را محل تردید دانست و تاکید کرد: «به دلیل همین عدم تسلط بر حریم هوایی ایران، اسرائیل از آمریکا خواست تا مراکز هسته‌ای ایران را بمباران کرد.» روایت این تحلیل گر را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.