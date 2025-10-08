دستگیری عامل وابسته به گروهک تروریستی کومله در پرند

به گزارش تابناک، سرهنگ تیمور کلانتری،در جمع خبرنگاران، از دستگیری یکی از عوامل وابسته به گروهک تروریستی کومله در شهر پرند خبر داد و گفت: مأموریت مشکوک این فرد با اقدام بهموقع پلیس به پایان رسید.
کلانتری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات دقیق پلیسی، موفق شدند یکی از عناصر مرتبط با گروهک معاند کومله را در یکی از مناطق شهر پرند شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: متهم در بازجوییهای اولیه به همکاری و ارتباط مستمر با این گروهک ضدانقلاب اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی رباطکریم ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، یک دستگاه هلیشات و تعدادی وسایل مشکوک دیگر کشف و ضبط شد،پرونده برای بررسیهای تکمیلی به مرجع قضایی ارسال شده است.
کلانتری با تأکید بر نقش هوشیاری مردم در خنثیسازی توطئههای دشمنان گفت:امروز دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند با بهرهگیری از ابزارهای نوین و عملیات روانی، امنیت و آرامش جامعه را خدشهدار کنند، اما هوشیاری مردم و همکاری آنان با پلیس همواره سد محکمی در برابر این توطئهها بوده است.
وی در توصیهای به شهروندان افزود:از هموطنان عزیز میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه تحرک یا فعالیت مشکوک، موضوع را بدون درنگ از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
فرمانده انتظامی رباطکریم در پایان تأکید کرد: امنیت پایدار کشور حاصل مشارکت عمومی، اعتماد متقابل مردم و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی و امنیتی است و این همکاری، ضامن خنثی شدن همه توطئههای دشمنان خواهد بود.