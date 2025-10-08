En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری عامل وابسته به گروهک تروریستی کومله در پرند

فرمانده انتظامی رباط‌کریم از دستگیری یکی از عوامل وابسته به گروهک تروریستی کومله در شهر پرند خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۹۹
| |
6 بازدید
دستگیری عامل وابسته به گروهک تروریستی کومله در پرند

به گزارش تابناک، سرهنگ تیمور کلانتری،در جمع خبرنگاران، از دستگیری یکی از عوامل وابسته به گروهک تروریستی کومله در شهر پرند خبر داد و گفت: مأموریت مشکوک این فرد با اقدام به‌موقع پلیس به پایان رسید.

کلانتری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات دقیق پلیسی، موفق شدند یکی از عناصر مرتبط با گروهک معاند کومله را در یکی از مناطق شهر پرند شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه به همکاری و ارتباط مستمر با این گروهک ضدانقلاب اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، یک دستگاه هلی‌شات و تعدادی وسایل مشکوک دیگر کشف و ضبط شد،پرونده برای بررسی‌های تکمیلی به مرجع قضایی ارسال شده است.

کلانتری با تأکید بر نقش هوشیاری مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان گفت:امروز دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و عملیات روانی، امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند، اما هوشیاری مردم و همکاری آنان با پلیس همواره سد محکمی در برابر این توطئه‌ها بوده است.

وی در توصیه‌ای به شهروندان افزود:از هم‌وطنان عزیز می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تحرک یا فعالیت مشکوک، موضوع را بدون درنگ از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم در پایان تأکید کرد: امنیت پایدار کشور حاصل مشارکت عمومی، اعتماد متقابل مردم و تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و امنیتی است و این همکاری، ضامن خنثی شدن همه توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس رباط کریم پرند کومله گروهک تروریستی دستگیری ماموران انتظامی خبر فوری
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باند خانوادگی سرقت از منازل در رباط کریم دستگیر شد
انهدام یک گروهک تروریستی کومله در کردستان
انهدام باند زورگیران خشن در پرند
۲ مامورنما در رباط‌کریم دستگیر شدند
اعتراف سرکرده کومله به سازماندهی اغتشاشات
اعتراف کومله به تلفات و خسارات در پی حملات سپاه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005apD
tabnak.ir/005apD