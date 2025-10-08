ادعای کاخ سفید درباره سفر ترامپ به خاورمیانه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، کاخ سفید ادعا میکند که رئیس جمهور ترامپ در حال حاضر قصد ندارد برای شرکت در مراسم امضای احتمالی توافقنامه پایان جنگ غزه به خاورمیانه ندارد.
تارنمای اکسیوس روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد: پیش از این، شبکه تلویزیونی سیانان به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد نشانه های مثبتی درباره مذاکرات آتشبس غزه در مصر که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، در آن حضور دارند، دیده میشود.
شبکه خبری سی ان ان روز چهارشنبه به وقت محلی به نقل از منابع خود گفت: مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و اسرائیل هنوز به توافقی نرسیده است، اما احساس طرفهای درگیر این است که ممکن است این هفته به توافقی دست یابند.
یکی از منابع گفت که آنها به طور خاص در تلاش برای دستیابی به توافقی برای آزادی اسرا هستند که امیدوارند به زودی پس از دستیابی به توافق، این اتفاق بیفتد.
رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با نتانیاهو از طرح ۲۰ بندی خود برای آتشبس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی میکند اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروههای فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.