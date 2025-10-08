پیام عراقچی به وزیر خارجه کویت

به گزارش تابناک، سفیر ایران در دیدار با وزیر خارجه کویت ضمن تقدیم پیام کتبی وزیر امور خارجه ایران به وی اظهار کرد: دو کشور دوست وهمسایه جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت ظرفیت‌های گسترده ای برای همکاری دو جانبه دارند.

«محمد توتونچی» در این دیدار ضمن تقدیم پیام کتبی «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت رایزنی مقامات بلندپایه دو کشور تاکید کرد.

طرفین در این دیدار علاوه بر بررسی مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی خواستار ادامه گفت‌وگو های دوجانبه در راستای تحکیم روابط و برقراری امنیت و ثبات منطقه شدند.