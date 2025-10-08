برآورد دو مجری آمریکایی از نبرد بعدی ایران و اسرائیل

جک یوگور مجری آمریکایی و آنا گاسپاریان کارشناس شناخته شده در میزگرد به بررسی رویارویی ایران با اسرائیل و آمریکا پرداختند و گفتند: «افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه بیانگر این است که دولت آمریکا برای دور آینده درگیریها با ایران آستینش را بالا میزند... اسرائیلیها به جنگ میروند و سعی میکنند پای ما را هم به جنگ بکشند... میخواهند ایران را در راستای اهداف خود از توان بیندازند... در خاورمیانه هیچکس حق ندارد حتی سنگ به دست بگیرد، این اعتقاد اسرائیل است... ماجرای نبرد علیه ایران این است، شما به هیچ وجه و به هیچ شکلی نباید در برابر اسرائیل بایستید، همه شما باید سرخم کنید!... هیچکس در خاورمیانه اجازه ندارد جنگ افزار داشته باشد اما همزمان اسرائیلیها...» برآورد این دو را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.