واکنش لاوروف به اقدامات غرب علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که کشورهای غربی عمدا در حال انجام اقداماتی هستند تا از برگزاری هرگونه گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن جلوگیری کنند و مانع از ازسرگیری همکاری عادی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شوند.

لاوروف در گفت‌وگویی اظهار داشت: «ایرانی‌ها همچنان آماده گفت‌وگو هستند. غرب عمدا همه تلاش خود را می‌کند تا چنین مذاکراتی با ایالات متحده انجام نشود - در حالی که ایران همواره برای آن آماده بوده است - تا همکاری عادی ایران با آژانس اتمی از سر گرفته نشود.»

به نوشته خبرگزاری تاس، لاوروف در ادامه گفت: «انگار که آن‌ها عمدا در پی تحریک برای ایجاد یک بحران بزرگ هستند. شاید بعضی‌ها چنین چیزی را بخواهند.»

دیپلمات ارشد روسیه همچنین گفت که «تلاش‌های غرب برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، منزجرکننده است».